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華元食品兩款超夯洋芋片互嗆！蚵仔煎、荷包蛋嗆到爸爸出聲

結果荷包蛋洋芋片帳號就回應：「蚵仔煎口味沒有蚵仔煎味道，我有荷包蛋味道喔！」蚵仔煎帳號又出現反擊：「但沒人愛你。」

蚵仔煎反擊：「不知道是你嘴巴臭還是這是你本來的味道」，官方華元食品則凍未條出面表示：「同仁請注意發言」，荷包蛋出面回應：「好的把拔。」

▲華元食品旗下的兩款熱門洋芋片「蚵仔煎」、「荷包蛋」口味最近在社群互嗆，創造非常大的流量以及話題。（圖/Threads）

華元老鳥開戰新秀！行銷宣傳有一套被讚爆

「老闆說我嘴碎會引起公關危機，現在只准我說蚵仔煎洋芋片」，後來近期又更新「10月27日起可以有限度的正常說話」。

▲華元旗下兩包洋芋片社群帳號互嗆，獲得廣大網友喜愛，不少人都跑去買荷包蛋、蚵仔煎來吃，行銷非常成功。（圖/Threads）

華元食品旗下超經典的「波的多洋芋片」相信大家都不陌生，像是大家愛吃的蚵仔煎一賣就是40年，現今還是不少人常購入的零嘴。然而近日就有網友發現，華元食品的「蚵仔煎洋芋片」以及「荷包蛋洋芋片」都有創立Threads帳號，每次只要有人發文稱讚對方，另一方就會去留言挑起對立，一次甚至華元食品官方凍未條出面勸架：「請同仁注意發言。」笑翻不少網友，瞬間成為現在網路超熱話題。起因源自有網友會在社群平台「Threads」上發文分享自己多喜歡蚵仔煎洋芋片、或是開箱荷包蛋洋芋片的真實口感等，然而這些貼文都會有另一個陣營的洋芋片帳號出面回應酸對方。像是有人稱讚「我從小就很愛吃蚵仔煎洋芋片，但我沒吃過荷包蛋洋芋片，不知道味道如何？」諸如此類的互動網友都笑翻，一次蚵仔煎帳號貼文表示：「我有話要說」，結果荷包蛋也攪局回應：「0人在乎」，雙方戰火一觸即發，接下來蚵仔煎跟荷包蛋帳號在上面各種互嗆，網友都大讚有趣。然而搞笑的是，蚵仔煎洋芋片已經賣40年，荷包蛋洋芋片才賣2年多，蚵仔煎洋芋片氣勢明顯更強，言語也更加激烈，結果就疑似被華元官方禁言，讓蚵仔煎帳號在自介搞笑寫下：華元這系列的行銷操作不僅帶動了新秀荷包蛋洋芋片的曝光度，也鞏固老鳥蚵仔煎洋芋片的地位，不少網友都大讚：「公司行銷鬼才欸，把Threads玩得這麼出色」、「我從來沒有想過有一天需要追蹤一包洋芋片」、「心情不好就上來看兩包洋芋片互嗆，再看爸爸維持秩序」、「因為他們吵架我去買了荷包蛋跟蚵仔煎來吃，是不是成功被推銷？」