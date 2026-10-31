第44屆全球遊戲金搖桿獎（Golden Joystick Awards）正式公布2026年入圍名單，今年共有21個由玩家投票決定的獎項類別，涵蓋年度主機遊戲、PC遊戲、最佳獨立遊戲及最受期待遊戲等。其中，《007：初露鋒芒》與獨立遊戲《Big Walk》各拿下6項提名，成為本屆最大熱門，《生化危機：安魂曲》則以4項提名緊追在後；《寶可夢 Pokopia》入選「年度最佳遊戲大獎」也值得關注。
在金搖桿獎年度遊戲獎項方面，PC年度遊戲入圍作品包括《Big Walk》、《Crimson Desert》、《逃離塔科夫》、《Mewgenics》、《Valheim》等10款；主機年度遊戲則有《007：初露鋒芒》、《極限競速：地平線6》、《仁王3》、《寶可夢 Pokopia》、《PRAGMATA》、《生化危機：安魂曲》等入圍。
《007》6項提名成最大焦點 角色演出、配樂都入圍
本屆金搖桿獎另一大焦點，就是《007：初露鋒芒》，除了入圍主機年度遊戲，也獲得最佳敘事、最佳配樂、最佳主角演出及最佳配角演出等提名，最終更進入「年度最佳遊戲大獎」候選名單，值得注意的是，該作將以全新詹姆士龐德起源故事為賣點，演出獎項也讓遊戲角色與配音表現成為本屆討論焦點。
獨立遊戲方面，《Big Walk》同樣拿下6項提名，入圍PC年度遊戲、最佳獨立遊戲、最佳多人遊戲、最佳音效設計及最佳遊戲預告片等獎項，開發團隊House House也入圍年度工作室。此外，《Dispatch》、《Mewgenics》、《The Blood of Dawnwalker》均獲得多項肯定。
年度最佳遊戲12強出爐 《生化危機》、《寶可夢》參戰
至於玩家最關注的最高榮譽「年度最佳遊戲大獎」，主辦單位於10月26日公布12款入圍作品，除了《007：初露鋒芒》與《Big Walk》，還包括《CONTROL Resonant》、《Crimson Desert》、《Dispatch》、《極限競速：地平線6》、《Phantom Blade Zero》、《寶可夢 Pokopia》、《PRAGMATA》、《生化危機：安魂曲》、《STAR WARS：Galactic Racer》及《The Blood of Dawnwalker》。
第44屆金搖桿獎頒獎典禮預計於台灣時間11月12日凌晨在英國倫敦舉行，並透過網路全球直播，一般21個玩家票選類別已於10月23日截止投票，由於本屆沒有單一作品形成壓倒性領先，最終獎落誰家，也成為今年遊戲圈值得關注的話題。
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本屆金搖桿獎另一大焦點，就是《007：初露鋒芒》，除了入圍主機年度遊戲，也獲得最佳敘事、最佳配樂、最佳主角演出及最佳配角演出等提名，最終更進入「年度最佳遊戲大獎」候選名單，值得注意的是，該作將以全新詹姆士龐德起源故事為賣點，演出獎項也讓遊戲角色與配音表現成為本屆討論焦點。
獨立遊戲方面，《Big Walk》同樣拿下6項提名，入圍PC年度遊戲、最佳獨立遊戲、最佳多人遊戲、最佳音效設計及最佳遊戲預告片等獎項，開發團隊House House也入圍年度工作室。此外，《Dispatch》、《Mewgenics》、《The Blood of Dawnwalker》均獲得多項肯定。
至於玩家最關注的最高榮譽「年度最佳遊戲大獎」，主辦單位於10月26日公布12款入圍作品，除了《007：初露鋒芒》與《Big Walk》，還包括《CONTROL Resonant》、《Crimson Desert》、《Dispatch》、《極限競速：地平線6》、《Phantom Blade Zero》、《寶可夢 Pokopia》、《PRAGMATA》、《生化危機：安魂曲》、《STAR WARS：Galactic Racer》及《The Blood of Dawnwalker》。
第44屆金搖桿獎頒獎典禮預計於台灣時間11月12日凌晨在英國倫敦舉行，並透過網路全球直播，一般21個玩家票選類別已於10月23日截止投票，由於本屆沒有單一作品形成壓倒性領先，最終獎落誰家，也成為今年遊戲圈值得關注的話題。