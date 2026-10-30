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▲藤井風《Fujii Kaze Prema World Tour - Kaohsiung》演唱會交通接駁資訊（圖／高雄市交通局提供）

▲藤井風《Fujii Kaze Prema World Tour - Kaohsiung》演唱會離場乘車指南（圖／高雄市交通局提供）

▲藤井風《Fujii Kaze Prema World Tour - Kaohsiung》演唱會交通管制與建議改道措施（圖／高雄市交通局提供）

日本歌手藤井風《Fujii Kaze Prema World Tour - Kaohsiung》演唱會將於10月31日在高雄世運主場館登場，高雄市交通局預計活動當天湧入大批歌迷，世運大道上午9時至午夜12時實施交通管制，會場不提供汽車停車位，並規劃免費接駁車及加強大眾運輸疏運。《NOWNEWS今日新聞》整理管制範圍、改道措施與交通接駁等資訊一次看。▪️搭乘捷運至R17世運站，出站步行約5至8分鐘即可抵達會場；▪️有接送需求者，可利用生態園區站、都會公園站等周邊捷運站，或至捷運世運站西北側計程車招呼站上下車，並配合現場人員引導。活動當日下午3時至晚間7時提供「高鐵左營站－世運主場館」免費接駁車，晚間9時至11時提供散場接駁服務：高鐵左營/臺鐵新左營站 ⭢ 會場(​乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)▪️：會場 ⭢ 高鐵左營/臺鐵新左營站(乘車處_世運大道南側)高雄捷運也將加強疏運，散場期間班距縮短至3至5分鐘，台鐵及高鐵則配合加開北上列車，其中高鐵另增開當晚10時20分北上列車。高雄市交通局表示，10月31日上午9時至午夜12時，世運大道管制區除緊急救護、公務車輛及接駁車外，汽、機車均禁止通行及停放；高雄市交通局指出，演唱會期間左楠路、翠華路、軍校路及國道10號預期車流增加，建議駕駛人避開會場周邊道路，南北向可改走民族路、博愛路及高鐵路，東西向則可利用加昌路、新莊一路及水管路；▪️南北向建議改道： 民族路​、高鐵路、博愛路、 左營大路▪️東西向改道：加昌路、水管路、新莊一路會場另規劃機車臨時停放區，包括世運主場館西南側、軍校路（世運大道至海功路）西側，以及軍校路西側眷村（緯一路至緯四路），開放時間為當日上午9時至晚間11時。YouBike「國家運動訓練中心大門」、「世運大道」、「捷運世運站（1號出口）」及「世運主場館」等站點，將自當日上午7時至11月1日凌晨1時暫停營運，請民眾留意相關措施。