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▲正興國小今(30)日舉辦「不給糖，『熊』搗蛋！」萬聖魔幻活動，全校親師生創意大爆發，超過200組親子熱情報名變裝走秀，從校門口一路熱鬧到社區街頭。（圖／高市府教育局提供）

迎接萬聖節，高雄市三民區正興國小今天簡直成了奇幻世界。巫婆、吸血鬼、南瓜精靈、超級英雄，甚至連哈利波特都來報到。正興國小今(30)日舉辦「不給糖，『熊』搗蛋！」萬聖魔幻活動，全校親師生創意大爆發，超過200組親子熱情報名變裝走秀，從校門口一路熱鬧到社區街頭，讓整座校園充滿歡笑、驚喜與天馬行空的想像力。一早7點半，萬聖魔法就正式啟動！家長會成員化身神祕魔法使者，在校園前後門快閃發糖。孩子們背著書包、穿著精心準備的裝扮上學，有人戴上巫婆帽，有人化身鬼怪，還有人連爸媽都一起「拖下水」！原本平凡的上學路，瞬間成了一場歡樂嘉年華。活動最吸睛的，莫過於超過200組親子共同參與的創意變裝走秀。有人扮魔法師、有人變身童話人物，連老師都使出渾身解數。從服裝、道具到角色表情，每一組親子都是獨一無二的創意作品。其中，校長王彥嵓更化身《小王子》驚喜登場，一身綠色長外套、金色頭髮，身旁還帶著一朵超巨大的紅玫瑰。沒想到，這朵玫瑰竟然會突然張開血盆大口，露出尖牙嚇人，讓孩子又驚又笑！王彥嵓笑說：「小王子也會長大啊！現在已經變成大叔版的『老王子』了！不過，玫瑰花還是一樣調皮，最喜歡嚇人！」幽默演出成為全場焦點，也讓孩子看見校長童心未泯的一面。另一位重量級嘉賓「高雄熊」也驚喜現身！圓滾滾的身形、可愛的笑容，讓孩子爭相合影，各班更發揮創意擺出各種搞怪姿勢。校園內還設置四處給糖闖關站，孩子們跟著老師、家長一起遊行，尋找戴著巫婆帽的關主，完成任務才能領糖果，讓萬聖節不只有甜蜜，更增添合作與挑戰的樂趣。今年最特別的，是萬聖節的魔法首次走出校園。學校結合周邊10家熱心友善商店，師長帶領孩子們穿著奇裝異服走進社區，大聲喊出「Trick or Treat！」店家熱情迎接，送上糖果與祝福。王彥嵓表示，正興國小將十月定位為「萬聖魔幻月」，不是只為了辦一場熱鬧的節慶，而是希望讓孩子從構思造型、動手創作到勇敢展現自己，在歡笑中培養美感、創意與自信，更透過親子共作、教師合作及社區參與，讓教育走出教室，讓整個社區都成為孩子的學習舞台。「我們希望孩子帶回家的，不只是滿滿一袋糖果，更是滿滿的創意、勇氣與幸福回憶！」