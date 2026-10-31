每年年底除了 The Game Awards（TGA）遊戲大獎，另一個受到全球玩家關注的遊戲盛事，就是金搖桿獎（Golden Joystick Awards），今年將在台灣時間11月12日凌晨舉行，金搖桿獎創立於1983年，已經迎來第44屆，是全球歷史最悠久的玩家票選遊戲獎項之一，最大特色就是由玩家親自選出心目中的年度最佳遊戲，也因此有「人民的遊戲大獎」之稱。
英國雜誌票選起家 金搖桿獎走過44年歷史
金搖桿獎最早由英國遊戲雜誌《Computer and Video Games》（C&VG）發起，初期透過雜誌讀者投票選出得獎作品，第一屆年度最佳遊戲由《Jetpac》拿下，隨著遊戲產業發展，獎項逐漸擴大，從早期的電腦遊戲，延伸至主機、掌機、手機及獨立遊戲等領域，中間曾經歷停辦與復辦，目前由英國媒體集團 Future 旗下 GamesRadar+ 主辦。
金搖桿獎與TGA差在哪？玩家票選、專業評審制一次看
金搖桿獎在遊戲界的地位，主要來自悠久歷史與玩家參與度，不同於只由專業評審決定結果的獎項，金搖桿獎以全球玩家票選為核心，讓實際遊玩遊戲的消費者決定獎落誰家，2025年更創下超過2100萬張玩家選票的紀錄，涵蓋年度最佳遊戲、最佳獨立遊戲、最佳敘事、最佳演出及最受期待遊戲等類別。
至於金搖桿獎與 TGA 最大的差別，在於評選方式與獎項定位，TGA 由遊戲媒體、評論家等專業評審團投票，年度遊戲獎項的評審票占90%，玩家公開投票占10%；金搖桿獎則以玩家票選為主，先由評審團整理入圍名單，再由玩家決定多數獎項得主，簡單來說，TGA較能反映專業媒體評價，金搖桿獎則更直接呈現玩家社群的喜好。
金搖桿獎與TGA有一半得主相同 今年12款遊戲角逐大獎
從歷年「年度最佳遊戲大獎」得主來看，金搖桿獎與 TGA 還是有一定程度的重疊，2014年至2025年共12屆，兩大獎項有6年選出相同作品，包括《巫師3：狂獵》、《薩爾達傳說：曠野之息》、《最後生還者 第II章》、《艾爾登法環》、《柏德之門3》及《光與影：33號遠征隊》。
不過，也有不少年份出現不同結果，顯示玩家喜好與專業評審的選擇並非完全一致，例如2016年金搖桿獎由《黑暗靈魂3》獲得年度最佳遊戲，TGA則頒給《鬥陣特攻》，2024年金搖桿獎選出《黑神話：悟空》，TGA則由《宇宙機器人》奪下年度遊戲等。
2026年第44屆金搖桿獎最高榮譽「年度最佳遊戲大獎」已公布12款入圍作品，包括《007：初露鋒芒》、《Big Walk》、《CONTROL Resonant》、《Crimson Desert》、《Dispatch》、《極限競速：地平線6》、《Phantom Blade Zero》、《寶可夢 Pokopia》、《PRAGMATA》、《生化危機：安魂曲》、《STAR WARS：Galactic Racer》及《The Blood of Dawnwalker》。
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金搖桿獎最早由英國遊戲雜誌《Computer and Video Games》（C&VG）發起，初期透過雜誌讀者投票選出得獎作品，第一屆年度最佳遊戲由《Jetpac》拿下，隨著遊戲產業發展，獎項逐漸擴大，從早期的電腦遊戲，延伸至主機、掌機、手機及獨立遊戲等領域，中間曾經歷停辦與復辦，目前由英國媒體集團 Future 旗下 GamesRadar+ 主辦。
金搖桿獎在遊戲界的地位，主要來自悠久歷史與玩家參與度，不同於只由專業評審決定結果的獎項，金搖桿獎以全球玩家票選為核心，讓實際遊玩遊戲的消費者決定獎落誰家，2025年更創下超過2100萬張玩家選票的紀錄，涵蓋年度最佳遊戲、最佳獨立遊戲、最佳敘事、最佳演出及最受期待遊戲等類別。
至於金搖桿獎與 TGA 最大的差別，在於評選方式與獎項定位，TGA 由遊戲媒體、評論家等專業評審團投票，年度遊戲獎項的評審票占90%，玩家公開投票占10%；金搖桿獎則以玩家票選為主，先由評審團整理入圍名單，再由玩家決定多數獎項得主，簡單來說，TGA較能反映專業媒體評價，金搖桿獎則更直接呈現玩家社群的喜好。
從歷年「年度最佳遊戲大獎」得主來看，金搖桿獎與 TGA 還是有一定程度的重疊，2014年至2025年共12屆，兩大獎項有6年選出相同作品，包括《巫師3：狂獵》、《薩爾達傳說：曠野之息》、《最後生還者 第II章》、《艾爾登法環》、《柏德之門3》及《光與影：33號遠征隊》。
不過，也有不少年份出現不同結果，顯示玩家喜好與專業評審的選擇並非完全一致，例如2016年金搖桿獎由《黑暗靈魂3》獲得年度最佳遊戲，TGA則頒給《鬥陣特攻》，2024年金搖桿獎選出《黑神話：悟空》，TGA則由《宇宙機器人》奪下年度遊戲等。
2026年第44屆金搖桿獎最高榮譽「年度最佳遊戲大獎」已公布12款入圍作品，包括《007：初露鋒芒》、《Big Walk》、《CONTROL Resonant》、《Crimson Desert》、《Dispatch》、《極限競速：地平線6》、《Phantom Blade Zero》、《寶可夢 Pokopia》、《PRAGMATA》、《生化危機：安魂曲》、《STAR WARS：Galactic Racer》及《The Blood of Dawnwalker》。