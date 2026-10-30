日本職棒（NPB）今（30）日出現重大交易案，讀賣巨人隊宣布以「現金交易」的方式，將33歲捕手甲斐拓也交易至東北樂天金鷲隊，震撼日本棒球圈。甲斐在2024年離開福岡軟銀鷹隊，以FA（自由球員）身份與巨人隊簽下5年15億日圓超大型合約，不料轉隊後不僅沒搶下主戰地位，連一軍出賽機會都減少。甲斐受訪時坦言，很久沒有待在二軍那麼久，當然會感到不甘心，但他仍正向看待未來，認為這段時間沒有白費。值得一提的是，巨人隊昨（29）日才剛宣布要舉辦甲斐的「誕生祭」，還推出一系列周邊商品，主角卻在今日被閃電交易，場面格外諷刺。
日職閃電交易案 甲斐拓也被巨人送往樂天
33歲的甲斐拓也曾是日本國家隊主戰捕手，由於擁有超強臂力加上優異阻殺能力，獲得「甲斐加農砲」的美名。2024年季末，甲斐向軟銀隊提出FA資格，並與巨人隊簽下一張5年15億日圓的超大型合約。沒想到轉戰巨人隊後，甲斐不僅未能成為主戰捕手，連一軍出賽機會都減少。
去年球季甲斐在一軍出賽68場，敲出58安、4轟，打擊率2成60，本季僅在一軍出賽13場，敲出2安，打擊率1成，大多時間都在二軍度過。甲斐與巨人隊的合約才走到第2年，巨人隊就發動閃電交易，將他送往樂天隊，成為日職史上第9位透過FA轉隊後又被交易出去的選手。
今年僅在一軍出賽13場 甲斐拓也：「當然很不甘心」
據《日刊體育》報導，在交易成立後，甲斐在巨人隊二軍球場接受採訪時，坦率表達心境，「感到驚訝當然是有的。」回顧在巨人隊度過的這2年，他感性表示，「能和這群如此優秀的球員們在一起打棒球，對我而言是一筆巨大的資產。」甲斐正向看待並回顧在巨人隊的時光，「今年在二軍待了很長一段時間，年輕時當然經歷過那種時期，但這幾年已經很久沒有過了，理所當然感到非常不甘心。」
甲斐坦言，在二軍這段期間煩惱、思考過，「經歷了很多事，但在這之中，我依然希望相信這段時間絕非白費。正是因為來到二軍，才第一次有機會和許多年輕球員一起打球，他們全都是非常棒的孩子，這每一個相遇對我而言都無比珍貴。」
巨人昨晚剛推甲斐拓也慶生商品 今日就把人交易出去
值得一提的是，巨人隊官方網站昨日才宣布，將於11月1日至13日舉辦田中將大與甲斐拓也的「誕生祭」慶生活動。官方商城推出多款紀念周邊商品販售，其中以「甲斐西施犬（カイシーズー）」做為造型設計的主軸，殊不知甲斐今日就遭閃電交易。
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33歲的甲斐拓也曾是日本國家隊主戰捕手，由於擁有超強臂力加上優異阻殺能力，獲得「甲斐加農砲」的美名。2024年季末，甲斐向軟銀隊提出FA資格，並與巨人隊簽下一張5年15億日圓的超大型合約。沒想到轉戰巨人隊後，甲斐不僅未能成為主戰捕手，連一軍出賽機會都減少。
去年球季甲斐在一軍出賽68場，敲出58安、4轟，打擊率2成60，本季僅在一軍出賽13場，敲出2安，打擊率1成，大多時間都在二軍度過。甲斐與巨人隊的合約才走到第2年，巨人隊就發動閃電交易，將他送往樂天隊，成為日職史上第9位透過FA轉隊後又被交易出去的選手。
今年僅在一軍出賽13場 甲斐拓也：「當然很不甘心」
據《日刊體育》報導，在交易成立後，甲斐在巨人隊二軍球場接受採訪時，坦率表達心境，「感到驚訝當然是有的。」回顧在巨人隊度過的這2年，他感性表示，「能和這群如此優秀的球員們在一起打棒球，對我而言是一筆巨大的資產。」甲斐正向看待並回顧在巨人隊的時光，「今年在二軍待了很長一段時間，年輕時當然經歷過那種時期，但這幾年已經很久沒有過了，理所當然感到非常不甘心。」
甲斐坦言，在二軍這段期間煩惱、思考過，「經歷了很多事，但在這之中，我依然希望相信這段時間絕非白費。正是因為來到二軍，才第一次有機會和許多年輕球員一起打球，他們全都是非常棒的孩子，這每一個相遇對我而言都無比珍貴。」
巨人昨晚剛推甲斐拓也慶生商品 今日就把人交易出去
值得一提的是，巨人隊官方網站昨日才宣布，將於11月1日至13日舉辦田中將大與甲斐拓也的「誕生祭」慶生活動。官方商城推出多款紀念周邊商品販售，其中以「甲斐西施犬（カイシーズー）」做為造型設計的主軸，殊不知甲斐今日就遭閃電交易。