我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣演藝圈女神輩出，近年啦啦隊、網紅也加入戰局，超多美女讓粉絲們都眼花撩亂。而近日有網友在Threads發文討論台灣演藝圈的顏值天花板，並點名已多年沒有出現在螢光幕的演員李依瑾，大讚她生圖就像洋娃娃，該貼文也火速吸引68萬次瀏覽，紛紛大讚她美貌，直呼：「根本可以當韓國一線女團的C位（中心位置、Center）。」近日有網友在Threads發文討論台灣演藝圈顏值天花板，並點名李依瑾，「認真說李依瑾，顏值根本是台灣演藝圈的天花板吧？那時候還沒有現在這種誇張的網紅濾鏡，她上電視的生圖就已經精緻得像個洋娃娃，根本找不到第二個。」該貼文也火速引發討論，狂吸68萬次瀏覽。不少網友都大讚李依瑾的美貌，「感覺去韓國發展絕對吃得開，她的長相根本就是現在一線韓團女偶像的C位風格」、「小時候就對她的臉非常印象深刻，這種長相超中我的審美觀」、「她真的好漂亮啊！當時看她演《我的寶貝四千金》的正宮，就覺得她氣質好好。」還有人說李依瑾撞臉日本歌手卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu）。除了李依瑾外，也有人點名郭碧婷、賴雅妍、蕭瀟等女星。李依瑾早期以廣告模特兒出道，拍攝超過50支廣告，曾發行專輯並演出《翻滾吧！蛋炒飯》、《新世界》等劇，更憑《新世界》中的援交少女一角入圍金鐘女配角。她後來暫別鎂光燈，曾透露自己歷經憂鬱、厭食症及懷孕8周胎停等低潮。完成單車環島期間，她遇見後來的丈夫，婚後生下女兒「邱天」，一家三口定居花蓮玉里。如今她不再眷戀明星光環，以手作、親近自然及陪伴家人為生活重心，過著恬淡的田園生活。