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許智超強調，在感情破裂期間交往其他女性係為尋求感情寄託，並非刻意要造成劉女士傷害，自己過去行為不當的部分已接受法律裁罰，並因此失去學校與球隊的教練工作，「已付出慘痛代價」

關於保費部分，許智超解釋原先全家承保多達20餘張保單、年繳高達100萬元保費，失去收入後確實陷入經濟困境無力支付，因此是在劉女士罹癌之前就已陸續中止保單以維持生活開銷，絕非刻意拒繳或不聞不問。

許智超澄清，兒子從小打籃球，卻在外面屢次發生多項債務糾紛讓他深感困擾，友人聽聞後出面教訓兒子希望其改正，整起事件絕非他所教唆，自己當時更未在場旁觀。

前台灣籃壇名將、知名教練綽號「鳥總」的許智超，日前遭週刊爆料涉及多起婚外情風波，甚至遭控在正宮妻子罹患乳癌前夕暗中解除保險、拒繳保費及教唆打傷兒子等情事，引發社會輿論譁然。面對各界指控與外界質疑，許智超今（30）日發表聲明稿，針對婚姻現況、經濟困境以及相關傳聞做出回應，並希望外界「請勿再將本人妖魔化」。針對《鏡週刊》指控他出軌多名女性，許智超在聲明中坦言，他與妻子劉女士於2001年結婚並育有一兒一女，但雙方感情基礎早在約10年前就已破裂。兩人已於10年前分房、3年半前正式分居，目前雙方已進入離婚訴訟程序，並預計於11月18日進行法院言詞辯論。，但他仍願意對這個家庭負起應有的責任。針對最引發大眾撻伐的「停繳罹癌妻保險」一事，許智超澄清指出，劉女士確診癌症是在他2023年失去學校教練工作之後才得知，當時深感震驚，亦衷心期盼她早日康復。至於妻子要求恢復保險，則是因為劉女士當時已經罹癌，保險公司依法已不可能再受理承保手續，並非他刻意回絕。此外，針對兒子在球場遭人圍毆的傳聞，許智超說自己為台灣籃球圈奉獻了40餘年心血，加上熱愛籃球的父親於今年7月過世，內心極度悲痛，同時還有年邁母親需要照顧，近期早已身心俱疲。許智超強調，目前所有爭議與訴訟均已進入法律程序，為避免錯誤資訊產生誤解，他將保留對任何媒體不實報導的法律追訴權。未來他將不再對媒體做出任何回應，靜待司法判決結果，並持續將全部心力投注在籃球上，將所學繼續為台灣籃球做出貢獻。