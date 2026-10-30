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隨著川普政府重啟談判斡旋、力推俄烏戰爭停火，美國與歐洲盟友在對俄羅斯態度上的分歧正逐漸浮上檯面。據四名知情人士向《路透社》透露，五角大廈官員近期已向多個北約（NATO）成員國發出呼籲，要求歐方收斂並降低針對俄羅斯威脅的強硬言論，直言部分歐洲領導人的激進表態已對歐洲的安全「構成威脅」。根據《路透社》報導，匿名消息人士指出，收到美方「提醒」、要求約束公開發言的國家包括立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，目前尚不清楚美方是否也有向其他歐洲國家傳遞相同訊息。美方的這項要求，適逢川普政府重新推動談判以結束俄烏戰爭的敏感時刻。美方的最新外交斡旋雙管齊下，一方面向俄羅斯提供包括解除制裁在內的誘因，另一方面則向烏克蘭施壓，要求其停止對俄羅斯能源基礎設施的攻擊。對於報導，五角大廈官員回應表示，「盟友之間的私下對話屬於機密，因此我們不會對這些說法置評」。知情人士透露，部分歐洲領導人宣稱俄羅斯在烏克蘭戰場推進極其緩慢、已深陷絕境，進而導致俄羅斯採取日益猖狂的手段，是引發美方關注的原因之一。報導指出，五角大廈政策主管柯伯吉（Elbridge Colby）是傳達此一訊息的核心人物之一，他同時也是目前美軍檢討在歐駐軍部署規模的關鍵角色。知情人士補充，三名歐洲官員與一名美國官員均證實，美方在傳達此建議時態度溫和，並非帶著對抗性的口吻。其中一名知情人士透露，柯比近期曾向一名波羅的海國家官員直言，不應對俄羅斯做出「挑釁」行為，並特別指出歐洲政治人物公開稱俄羅斯「像被逼進牆角的老鼠」，稱這類言論對於局勢毫無助益。雖然美方未點名特定人物，但愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）曾於9月底公開將俄羅斯總統普丁比喻為「困在角落的老鼠」，並指俄方因在烏克蘭戰場泥足深陷，才轉而在歐洲各地實施破壞行動。另一名歐洲官員談到五角大廈私下傳訊時的態度形容，「美方的態度就像是在說：『我們正在幫助你們，美軍也在這裡，但請你們保持低調，不要製造噪音』。」對此，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞國防部均未回應置評請求，北約方面亦拒絕評論。對於五角大廈的告誡，有歐洲官員私下坦言「令人困惑」。因為波羅的海國家的情報部門近幾個月來，一直評估俄羅斯直接挑戰北約集體防禦條款的可能性相對偏低；反觀卻有其他情報機構曾公開警告，稱俄羅斯可能在不久的將來大幅升級其在歐洲的秘密破壞行動。與此同時，作為推動俄烏談判的一環，美國官員正與俄方討論潛在的商業合作交易，此舉也在歐洲各國之間引發了分歧，許多歐洲國家仍然主張應繼續在經濟上孤立莫斯科。