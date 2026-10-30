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農產損失超過4億 蒜頭受損逾6千萬

受薔琵颱風影響，造成農業災情，農業部統計各縣市資料，截至30日17時止，農業產物及民間設施估計損失計6億6564萬元。以雲林損失達1億5409萬元較為嚴重，受損作物主要為蒜頭，金額達6838萬元。農業部今（30）日傍晚公布最新農損資料，農業產物及民間設施估計損失計6億6564萬元，以雲林縣損失1億5409萬元、占23%；台東縣損失9443萬元、占14%；台中市損失8156萬元、占12%；宜蘭縣損失8108萬元、占12%及屏東縣損失5077萬元，占8%較為嚴重。農業部指出，農產方面估計損失金額4億7359萬元，受損作物主要為蒜頭，被害面積498公頃，損害程度33%，換算無收穫面積162公頃，損失金額6838萬元，其次為釋迦、落花生、椪柑及番石榴等。畜產損失估計損失金額55萬元，受損畜禽主要為雞。民間設施損失估計損失1億9150萬元；農業設施損失8萬，主要為新北農田流失0.08公頃；畜禽設施估計損失金額877萬元，主因新北市畜禽舍損失；漁業設施損失1億7733萬元，主因宜蘭縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣及新北市等漁船筏及定置網損失。