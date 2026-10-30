2026亞洲冬季棒球聯盟將於11月14日正式開打，集結中華職棒山林隊、海洋隊、日本職棒聯隊、韓國職棒聯隊、日本社會人隊、大學明星隊共六支球隊參賽，包含季後賽在內共計54場精彩賽事，將於台南亞太主球場及嘉義市立棒球場熱血登場。冬盟門票將於11月3日中午12點在ibon售票系統全面開賣，邀請全台球迷進場觀賽，一同感受冬季棒球的熱情與魅力！
亞洲冬盟11月14日點燃戰火 本屆共6隊參賽
今年冬盟共有六支球隊參賽，分別為「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」、「大學明星隊」、「日職聯隊」、「日本社會人隊」及「韓職聯隊」。今年特別新增大學明星隊，集結各大學優秀球員參與賽事，為冬盟注入青春活力與全新看點；韓職聯隊則依相關規範，僅參與例行賽階段賽事。台、日、韓三國好手再度齊聚一堂，各隊將在冬季賽場上展開精彩對決，究竟哪支隊伍能夠奪下今年的冠軍，令人期待。
冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日，開幕日將安排三場賽事。首場賽事於下午12：05在亞太主球場登場，由日本社會人隊迎戰台灣海洋隊；下午13：05，韓職聯隊將於嘉義市立棒球場對上大學明星隊；晚間18：05分，則由日職聯隊在亞太主球場交手台灣山林隊，賽事開打前也將舉行開幕儀式，正式揭開2026亞洲冬季棒球聯盟序幕！
平日免費入場觀賽 假日門票最貴270元
冬盟平日賽事開放球迷免費入場；假日例行賽場次中，非台灣隊賽事同樣免費入場，台灣山林、台灣海洋隊賽事則採售票方式，提供對號座及自由座。一般週末賽事對號座預售票270元、自由座250元；四強賽對號座預售票320元、自由座300元；季軍賽及冠軍賽對號座預售票360元、自由座320元。賽事攻守位置方面，先攻球隊位於三壘側，後攻球隊位於一壘側；若僅台灣隊出賽則休息室固定為一壘側。
冬盟期間也將規劃多元主題活動，假日賽事更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」到場助陣，為台灣山林隊及台灣海洋隊應援。更多賽事及活動資訊將陸續公布，敬請球迷朋友持續關注聯盟官方資訊，一起迎接冬季棒球盛宴！
📍2026亞洲冬季棒球聯盟售票連結：請點這
📍亞洲冬季棒球聯盟轉播：一日兩戰賽事由MOD愛爾達體育台（CH200-203），ELTA.tv（免費直播收看）、公視+及CPBLTV播出；其餘場次則可透過「漁夫大玩攝影」YouTube頻道收看。
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今年冬盟共有六支球隊參賽，分別為「台灣山林隊」、「台灣海洋隊」、「大學明星隊」、「日職聯隊」、「日本社會人隊」及「韓職聯隊」。今年特別新增大學明星隊，集結各大學優秀球員參與賽事，為冬盟注入青春活力與全新看點；韓職聯隊則依相關規範，僅參與例行賽階段賽事。台、日、韓三國好手再度齊聚一堂，各隊將在冬季賽場上展開精彩對決，究竟哪支隊伍能夠奪下今年的冠軍，令人期待。
冬季聯盟賽事將從11月14日進行至12月6日，開幕日將安排三場賽事。首場賽事於下午12：05在亞太主球場登場，由日本社會人隊迎戰台灣海洋隊；下午13：05，韓職聯隊將於嘉義市立棒球場對上大學明星隊；晚間18：05分，則由日職聯隊在亞太主球場交手台灣山林隊，賽事開打前也將舉行開幕儀式，正式揭開2026亞洲冬季棒球聯盟序幕！
冬盟平日賽事開放球迷免費入場；假日例行賽場次中，非台灣隊賽事同樣免費入場，台灣山林、台灣海洋隊賽事則採售票方式，提供對號座及自由座。一般週末賽事對號座預售票270元、自由座250元；四強賽對號座預售票320元、自由座300元；季軍賽及冠軍賽對號座預售票360元、自由座320元。賽事攻守位置方面，先攻球隊位於三壘側，後攻球隊位於一壘側；若僅台灣隊出賽則休息室固定為一壘側。
冬盟期間也將規劃多元主題活動，假日賽事更邀請由中職各隊啦啦隊女孩組成的「台灣應援團」到場助陣，為台灣山林隊及台灣海洋隊應援。更多賽事及活動資訊將陸續公布，敬請球迷朋友持續關注聯盟官方資訊，一起迎接冬季棒球盛宴！
📍亞洲冬季棒球聯盟轉播：一日兩戰賽事由MOD愛爾達體育台（CH200-203），ELTA.tv（免費直播收看）、公視+及CPBLTV播出；其餘場次則可透過「漁夫大玩攝影」YouTube頻道收看。