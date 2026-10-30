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日本創作歌手藤井風（Fujii Kaze）世界巡迴演唱會「Fujii Kaze Prema World Fujii Kaze Prema World Tour – Kaohsiung將於明（31）日 (星期六)19時在高雄世運主場館登場，為確保活動期間交通順暢及民眾安全，世運大道將於當日9時至24時高雄市警方將動員400多名員警及義警執行交通疏導，世運大道明天上午9時至晚間12時實施交通管制，禁止車輛進入，呼籲歌迷多利用大眾運輸工具。高雄市政府警察局提醒，活動會場周邊無汽車停車位，請多多利用大眾捷運系統進場；另僅開放機車停放體育場內機車停車場(配合管制時間開放)、軍校路(世運大道至海功路段北往南方向路側)、左楠路捷運站以北兩側機車格與捷運站以南東側及軍校路西側眷村等處約2,000席，供機車臨時停放。因應散場時人潮眾多，高雄市政府警察局於散場時，針對左楠路與世運大道、軍校路與世運大道等重要路口，加派警力疏導人潮，對於散場時搭乘捷運的民眾，於世運大道南北兩側人行道採取「南北向分流」模式，分散人潮，總計投入警力300名、義交128名協助周邊路段交通疏導。此外，主辦單位規劃進場時臺鐵新左營站(高鐵左營站)至會場之免費接駁車，民眾進場時也可搭乘捷運紅線於R17世運站下車，步行約5至8分鐘即可抵達會場。散場時，可步行至捷運R17世運站或R18油廠國小站搭乘捷運，捷運公司將加開捷運班次加強疏運。高雄市政府警察局呼籲參加演唱會活動民眾「不開車、少騎車」，搭乘公共運輸工具更便利快捷，活動期間請配合警察、義交人員交通指揮及相關交管措施，確保交通順暢及人車安全。