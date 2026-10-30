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▲國泰金控今（30）日舉行「2026國泰資產管理高峰會」登場，集結貝萊德、PIMCO（品浩）、摩根大通等世界級資產管理機構等，近20位海內外全球投研領袖，引領台灣投資人掌握第一手國際級資產管理洞察，吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8000人。（圖／國泰金提供）

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／國泰金提供）

▲國泰資產管理以國泰投信為核心，水平整合集團投研、商品、通路及高資產服務資源，今年進一步採行雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬（右）與鄭立誠（左）共同擔任投資長。（圖／國泰金提供）

全球投資市場進入「新常態」，地緣政治、AI科技浪潮及供應鏈重組加速資產配置變化，台灣也隨財富快速累積，走向財富管理的新階段。國泰金控今（30）日舉辦2026資產管理高峰會，總經理李長庚認為，台灣已具備「天時、地利、人和」，正是建立強大資產管理平台的好時機。國泰投信董事長李偉正也強調，國泰投信將朝向區域級資產管理業者目標邁進，透過投研專業分工、引進貝萊德「阿拉丁（Aladdin）」系統及聚焦核心產品，全力提升整體競爭力。國泰金今日舉辦「2026國泰資產管理高峰會」，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德（BlackRock）、PIMCO（品浩）、摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、路博邁（Neuberger）等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg）的專業人士擔任引談人，深度剖析總經脈動、科技趨勢、全球供應鏈變化等議題，共吸引近1.2萬人報名參與，線上及現場同時觀看人數突破8000人。國泰金總經理李長庚表示，國泰資產管理高峰會今年邁入第3年，透過匯聚國內外專業與多元觀點，搭建台灣與全球資產管理市場的交流平台。面對快速變動的市場環境，比起預測下一次市場高點，更重要的是無論景氣與市場如何變化，都能穩健前行，這也是國泰以「夠穩健，才能靈活前進」全力發展資產管理的核心理念。他進一步指出，隨著政府積極推動亞洲資產管理中心政策，透過法規鬆綁、高資產業務、TISA帳戶及高雄專區等措施，為台灣資產管理產業注入新動能。自2020年政策推動以來，台灣投信投顧業管理資產規模已突破新台幣23兆元，近1年半更成長逾76%，顯示資產管理已不僅是金融業務，更是帶動國家競爭力、協助民眾累積長期財富的重要力量。李長庚強調，資產管理的基石是信任，產品創新與業務成長必須建立在穩健的治理之上，國泰會持續深化投資研究、人才培育、科技投資、內部控制與風險管理，以更高的國際標準要求自己，以長遠的視角，謹慎面對每一次機會與風險。國泰投信董事長李偉正也提到，2026年是國泰投信引領集團資源整合、加速專業能力落地的關鍵一年，從基金商品供應者，進一步深化投資研究、產品策略及全權委託等專業能力，以國際級標準，提升投資管理與風險控管水準，轉型為承接集團長期資金、整合專業投資資源，並拓展外部市場的資產管理核心平台。截至2026年9月底，國泰投信資產管理規模（AUM）約新台幣3.61兆元，較去年同期成長55.6%，年增約1.29兆元，展現資產管理業務成長動能。隨資產管理規模與業務範疇持續擴大，國泰投信今年進一步採行雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬與鄭立誠共同擔任投資長，相較過往由單一CIO統籌整體投資業務，轉為專業分工與共同治理的新架構。其中，國泰投信資深副總林士喬主責全委、類全委、交易及投資管理，著重機構資產管理、交易執行及整體投資治理；國泰投信資深副總鄭立誠則主責共同基金、ETF基金管理、產品策略及次級市場流動性管理，聚焦共同基金投資管理與產品策略發展。兩位CIO雖然依專業分工，針對重大市場變化、跨資產配置、產品策略等議題，仍會透過既有投資決策及溝通機制共同討論，讓投資端與產品端能更緊密連結，強化組織韌性。在投研人才方面，因應國泰人壽投研人才挪移，國泰投信持續整合國泰人壽長期累積的投資經驗與專業資源，今年已完成國內外股票資產及近60名投研人才移轉；國泰投信亦成立獨立研究部門，研究範圍涵蓋國內外主要市場與主流產業，厚植投資研究深度與廣度，積極培養投資研究人才。此外，國泰投信已於今年下半年，積極展開國際級投研系統BlackRock Aladdin投資風險管理平台導入前置作業，以全產品線為導入目標，預計將於2027年底完成。未來，經理人即可藉由國際級投資組合管理與風險分析工具，來管理投資組合，更有效地掌握市場契機與風險，以提供投資人更好的服務。國泰金管理逾新台幣14兆元資產，累積超過60年海內外投資經驗，服務全台超過1500萬名客戶，為台灣最大企業投資機構之一。面對亞洲資產管理中心政策帶來的發展契機，李長庚表示，將持續以投信為核心，整合銀行、保險的客戶、通路與專業資源，深化高資產服務、跨境配置及財富傳承布局，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，從規模成長邁向專業管理，持續提升投資研究、風險控管及營運效率，強化連結台灣資金與全球市場的國際級資產管理平台競爭力。此外，李長庚也提到，亞洲資產管理中心政策不能只談高端理財、家族辦公室，也一定要結合普惠金融，TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）在尚未享有稅賦優惠前，推行1年多已吸引約20萬戶參與，未來若能結合稅賦誘因，發揮的強大效益將指日可待，如同日本NISA制度，能實質協助一般民眾透過長期投資累積退休資本。同時，他也期待資產管理專法（金融市場與資產管理發展條例）的通過，若能順利突破法制上的瓶頸，將有助「留財引資」，把長期流向海外的資金與人才留存，並吸引回台。