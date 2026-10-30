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▲林宏銘前妻張秀卿雖未現身晚會，但仍送上花籃祝賀他高票當選。（圖／林宏銘提供）

「警察歌手」林宏銘是台語歌后張秀卿第一任丈夫，為了一圓父親心願、振興墾丁觀光，決定參選屏東縣墾丁里里長，昨（29）日在競選總部舉辦群星演唱會，好友洪榮宏、王瑞霞、劉福助、袁小迪、李興文等人特別南下助陣，前妻張秀卿雖未能到場，也贈送花籃祝賀他「高票當選」。林宏銘主打振興墾丁觀光，表示若當選將全數捐出每月5萬4000元的里長事務補助費，4年約280萬，優先用於公共道路安全、環境清潔，並捐助弱勢與獨居老人。林宏銘畢業於中央警察大學犯罪防治研究所法學碩士，曾任31年刑警，因照顧年邁父母才提前退休返鄉。他在演藝圈、警界與政界皆有著超狂人脈，昨日在競選總部舉辦群星演唱會，好友洪榮宏、王瑞霞、劉福助、袁小迪、李興文、蔡義德、蔡亞露、楊惠絜、戴靜芳、台一線東諺、阿玟、吳珉碩等人特別南下助陣，前妻張秀卿雖未能到場，也致贈花籃祝賀他「高票當選」。晚會由「台一線」東諺、阿玟搭檔曾任《五燈獎》評審的聲樂家戴靜芳聯手主持，開場則由白冰冰的子弟兵蔡亞露演唱〈醉英雄〉與〈舞女〉炒熱氣氛，隨後登場的寶島歌王劉福助則表示，林宏銘在當警察前參加《五燈獎》時兩人就已相識，稱讚他憨直可靠：「看到今天這麼多藝人友情站台，就知道他做人做事很成功；如果他當選，藝人朋友一定會常來墾丁。」而林宏銘結拜兄弟的洪榮宏昨晚特別現身力挺，除了演唱〈愛的小路〉，還帶來父親洪一峰的代表作〈悲情的城市〉與〈可憐戀花再會吧〉，更允諾若林宏銘當選一定會再回墾丁。最後，洪榮宏與林宏銘合唱兩人合作發行的〈永遠的兄弟〉，現場氣氛沸騰、安可聲不斷，準備唱安可曲前恰巧天空飄起細雨，伴著應景的〈一隻小雨傘〉，讓晚會溫馨圓滿落幕。林宏銘主打振興墾丁觀光，好友長榮旅行社創辦人蔡長榮特別南下站台，承諾協助推動地方旅遊。林宏銘更表示，若當選將全數捐出每月5萬4000元的里長事務補助費，4年約280萬，優先用於公共道路安全、環境清潔，並捐助弱勢與獨居老人。