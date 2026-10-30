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▲對陳奕迅（如圖）而言，這次重錄計畫也是一場向自己發起的挑戰，最難的對手正是當年的自己。（圖／EAS Music Limited提供）

陳奕迅 McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan

24、26、27日（10場）

2027年1月：6、7、9、10、23、24、27、28、 30、31日（10場）

2027年2月：12、13、16、17、19、20日（6場）

演出時間：晚上20:00

演出長度： 約100分鐘，分上下兩部分，中場休息15分鐘



陳奕迅演唱會抽籤結果公布時程

➤首輪中籤公布： 2026年11月2日（一）

➤首輪中籤購票： 11月5日上午11時至晚上11時59分

➤次輪中籤公布： 2026年11月6日（五）

➤次輪中籤購票： 11月9日下午3時至晚上11時59分





歌王陳奕迅將在香港舉辦《McDonald’s Presents: Recording Sessions With Mr. Eason Chan》錄音演出，重返31年前參加歌唱比賽的舞台「香港演藝學院」，以26場公開錄音重新演繹歷年經典歌曲。這次演出採登記抽籤方式購票，10月28、29日開放登記，截至昨日晚間11時59分，累計登記數竟直逼500萬。由於每場僅容納約1,000名觀眾，推估中籤機率不到0.24%，讓粉絲們搶破頭，黃牛更是蠢蠢欲動，對此主辦單位對於相關可疑售票活動，已向警方報案，呼籲：「切勿向黃牛或來路不明的人士購票，以免受騙！」陳奕迅繼去年完成大型世界巡演後，這次他不選紅磡體育館或啟德主場館，反而決定將「錄音室搬上舞台」，展開香港樂壇史無前例的大型唱片重錄計畫。從今年12月起進駐香港演藝學院，舉行為期三個月、共26場的《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音》，重新錄製30年來的經典作品。26場演出中，每場僅能容納約1000名觀眾，總計約2.6萬個座位，這次演出採登記抽籤方式購票，截至昨日晚間11時59分，累計登記數竟高達495.6萬筆，推估中籤機率不到0.24%，不過實際中籤機率仍須視有效登記數、資料審核及購票情況而定。面對近500萬筆登記，主辦單位強調公平購票是首要原則，售票平台將自10月30日起進一步核查登記資料，排除重複登記、異常或可疑的手機號碼及電子郵件地址，以及疑似黃牛操作的登記，完成查核後再公布抽籤結果。不過，主辦單位近日也發現，社群平台及網站出現大量號稱提供「抽籤攻略」、代購服務，甚至公開兜售門票的資訊，部分疑似涉及黃牛活動。對此，主辦單位嚴正強調：「截至目前，本次抽籤購票程序尚未正式售出任何一張門票！」提醒歌迷切勿輕信任何宣稱「手上有票」、「保證有票」，甚至要求提前付款的說法。針對相關可疑售票活動，主辦單位已向警方報案，呼籲：「切勿向黃牛或來路不明的人士購票，以免受騙。」首輪中籤結果預計於11月2日公布，請留意Cityline平台。對陳奕迅而言，這次重錄計畫也是一場向自己發起的挑戰，最難的對手正是當年的自己。有些歌當年只錄過一次，有些情感只有當時的年紀才能唱出來，如今人生經歷不同、聲音也不同了，同一首歌究竟又會有什麼變化？這一次，陳奕迅決定邀請歌迷走進錄音現場，一起尋找答案。陳奕迅分享，年輕時的嗓音或許更有爆發力，如今經過歲月歷練，反而能更細膩地表達情感。： 香港演藝學院歌劇院2026年12月：12、13、16、17、19、20、23、