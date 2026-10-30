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日本職棒（NPB）讀賣巨人隊新任監督松井秀喜，今（30）日參與執掌兵符後的首次秋訓，在開訓前與全隊精神訓話7分鐘，其中展現幽默感，在談到睡眠也是訓練的一環時，松井點名24歲右投西館勇陽，「西館？沒錯吧？把覺睡好，真的很重要。」讓場邊出現歡笑聲。日前松井視察二軍主場，在走進治療室與防護團隊致意時，西館正躺在治療床上熟睡，完全沒發現新任監督就在他面前，該影片上傳一週突破484萬次觀看，衝上巨人隊YouTube頻道熱門第5名，更是近5年來最高紀錄。巨人隊新任監督松井秀喜今日正式掌舵，參加團隊秋訓，據《體育報知》報導，松井在開訓前，與全隊進行約7分鐘的精神訓話，並強調在訓練中付出100%努力的意義，以及每日持續追求成長的重要性。訓話過程中，松井更手指著中外野上空飄揚的球團旗，「如果只想著馬上贏球，去網羅厲害的選手來就好。但是，那樣就沒有樂趣了。身上流著巨人血液的你們，要去創造屬於自己的球隊文化。」雖然氣氛嚴肅，松井仍展現幽默感，他直言選手們還有非常多能持續成長的空間，「技術層面的訓練、科學化的訓練自不必說，攝取充足營養是訓練，好好睡個飽覺，同樣也是訓練的一環。」談到好好睡覺，松井特別點名24歲右投西館勇陽，「對吧，西館？沒錯吧？把覺睡好，真的很重要。」聽到監督的問話，西館也大聲回答：「是！」場邊隨即傳出一片笑聲。日前松井接任監督後，先造訪巨人隊二軍球場，主要是參觀設施並向後勤工作人員致意。在結束視察後，松井笑著向記者們爆料，「剛剛在防護治療室裡，西館選手睡得超沉的耶。」隨後，巨人隊官方YouTube頻道也上傳了當時的現場畫面，西館的「爆睡」程度完全超乎外界想像。當時松井監督走進防護治療室向防護員團隊致意，然而就在一旁的治療床上，西館正整個人大字型仰躺、陷入深沉熟睡。現場明明擠滿了球團高層與後勤人員等大批人馬，他卻絲毫沒有察覺，繼續沉沉睡著。松井甚至邊笑邊從床邊走過說道，「真好，睡得這麼香，好羨慕啊。」直到松井與其他選手打完招呼、正準備走出房間的那一刻，西館才終於睜開雙眼。即便如此，他第一時間仍未察覺到新監督就在眼前，直到工作人員出聲提醒，他才慌慌張張地跳下床敬禮致意。這段影片發布後，短短1天就衝破200萬觀看，上傳近一週已經突破484萬觀看次數，已排在巨人隊YouTube頻道熱門影片第5名。西館的「爆睡」影片也成為台、日、韓媒體報導的焦點。