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美國期中選舉11月3日投票，選前最後一個週末，美國總統川普卻突然取消兩場助選造勢。29日有記者問他取消行程是否和健康有關，川普當場大怒，痛罵記者「有病」，還當著其他記者的面嘲諷這名體型較壯碩的男記者「好好管理你的身材」。這已經不是川普第一次羞辱記者。近一年來，川普的健康狀況屢被外界質疑，「健康」兩字幾乎成了他的地雷。川普29日結束南卡羅來納州的造勢行程後返回華府，在機場停機坪接受媒體聯訪。有記者問他，跑完這麼密集的行程，身體狀況如何？川普回答：「很好，我覺得狀況很好，你們應該看得出來。」另一名記者接著追問，臨時取消週末兩場造勢，是不是因為生病？川普一聽到「生病」（sick）就火冒三丈，回嗆：「問這個問題的你才有病。你有病，你是哪家的？」得知對方是路透社記者後，川普繼續開罵：「你是個有病的傢伙，順便一提，路透社糟透了……看看這個傢伙，身材超級走樣。」最後他還用手指著記者說：「你實在令人作嘔，好好管理你的身材，你看起來糟透了。」據報導，被罵的是負責期中選舉新聞的記者波哥吉（Jacob Bogage）。共和黨全國委員會（RNC）29日宣布，川普取消原定31日在堪薩斯州、11月1日在愛荷華州的助選活動。川普解釋，堪薩斯州尋求連任的共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）沒有面臨激烈競爭，所以「沒有必要去堪薩斯州」。至於愛荷華州行程為何取消，他沒有多做說明。川普和媒體交惡由來已久，去年11月更在短時間內接連羞辱多名女記者，引發美國新聞界撻伐：：2025年11月初，彭博社記者盧西（Catherine Lucey）在空軍一號上追問艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，川普回她：「安靜，安靜，小豬（piggy）。」：同月，ABC記者布魯斯（Mary Bruce）在白宮橢圓形辦公室問沙烏地王儲有關記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案，被川普罵是「糟糕的人、糟糕的記者」。：2025年11月26日，《紐約時報》刊出分析川普年紀與體力的報導，川普在社群平台Truth Social上罵撰稿記者羅傑斯（Katie Rogers）是「三流記者，裡裡外外都醜」。：2025年11月27日，CBS記者柯德斯（Nancy Cordes）詢問華府國民兵槍擊案嫌犯相關問題，川普反問：「你很笨嗎？你是個笨蛋嗎？」值得注意的是，《紐約時報》那篇報導和這次路透社記者的提問，都直接碰觸川普的「年紀與健康」，也都換來川普的人身攻擊。川普今年6月滿80歲，是美國史上就職時最年長的總統。過去一年多，他的健康狀況屢屢引發討論：：2025年7月，白宮證實川普罹患「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency），起因是外界注意到他的腳踝明顯腫脹。：川普多次被拍到手背瘀青、甚至用化妝品遮蓋。白宮解釋是他長期服用阿斯匹靈，加上經常和人握手所致。：2025年10月，川普到華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed）檢查，他本人先說做了核磁共振（MRI），幾個月後白宮與川普又改稱是「預防性」的電腦斷層（CT）掃描。川普後來還向《華爾街日報》表示後悔做這項檢查，因為「給了民主黨攻擊的彈藥」。：今年5月下旬，川普再度前往華特里德，白宮稱是「例行醫療與牙科檢查」。這是他13個月內第3次進出該院，心臟科醫師雷納（Jonathan Reiner）批評白宮「不夠坦白」，美國兩黨都有議員呼籲成立獨立委員會評估總統健康。：《華盛頓郵報》、ABC新聞與益普索（Ipsos）今年5月的民調顯示，59%美國人認為川普缺乏領導所需的敏銳思考，55%認為他的健康狀況不足以有效執政。：本月23日，川普在Truth Social發文：「健康的人有一千個夢想，生病的人只有一個（就是康復）！」引發外界揣測。獨立記者魯帕爾（Aaron Rupar）也指稱川普在造勢場合聲音沙啞，甚至「站著打瞌睡」。白宮則一再強調川普身體狀況良好，川普本人也經常拿自己的認知測驗成績回擊。國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）受訪時表示，他對總統的健康「並不擔心」。期中選舉將決定國會參眾兩院的控制權。川普在選前密集跑行程，被支持者視為「體力充沛」的證明。但臨時取消行程，再加上被問到健康就暴怒，難免讓外界對他的健康疑慮升溫。