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日本富士山終於換上冬裝！日本氣象廳30日宣布，富士山今年迎來初冠雪，比平年晚了將近1個月。山頂氣溫一度降到零下9.4度，五合目以上一片雪白，美景讓當地居民和遊客直呼「下過雪的富士山就是比較美」。上週才開幕又因雪融暫停營業的滑雪場，也趕緊全速造雪，準備31日重新開放。據靜岡放送（SBS）報導，富士山一帶30日上午受潮濕空氣影響降雨，山頂最低氣溫降到零下9.4度。甲府地方氣象台經過分析，確認山頂附近的積雪超過1公分，正式宣布今年的初冠雪。富士山初冠雪的平年日期是10月2日，今年晚了28天，也比去年的10月23日晚了1週。觀測史上最晚的紀錄是2024年的11月7日，當年日本各地高溫持續太久，富士山遲遲沒有積雪，一度引發國際關注。今年的初冠雪還有一個歷史意義。甲府地方氣象台從1894年開始，都是由人員在約40公里外用望遠鏡「目視」觀測富士山有沒有積雪。山頂一旦被雲霧遮住就無法判斷，夜間也無法觀測。從今年秋天起，氣象台改用氣象雷達、自動氣象觀測系統（AMeDAS）與氣象衛星的資料分析山頂積雪，不論白天、晚上或天氣好壞，都能客觀判斷。延續130多年的目視觀測傳統正式畫下句點。在靜岡縣富士市田子之浦港，就能清楚看到雪白的富士山頂。從小看著富士山長大的當地居民說：「富士山下雪之後真的比較美。」沼津市民則驚喜地表示：「通常初冠雪只會在山頂薄薄一層，這次下得這麼多，就算每天都看得到富士山，還是很開心。」最期待這場雪的，莫過於滑雪場。位於富士山二合目、靜岡縣裾野市的雪地樂園「Snow Town Yeti」每年都是日本最早開幕的滑雪場，上週才開放，但部分積雪融化，被迫暫停營業。趁著初冠雪帶來的低溫，滑雪場決定31日重新開放，並全速啟動造雪機。負責人荒井辰典表示：「這對我們來說是好消息，有寒冷天氣幫忙，我們可以把雪道整理好，做好準備，明天重新開放。」：冬季空氣乾燥，是一年之中最容易看到富士山全貌的季節。：冬天清晨，日出的光線把山頂積雪染成粉紅色，是攝影師的夢幻畫面。：太陽從山頂升起或落下的瞬間，看起來就像一顆鑽石鑲在山頂。冬季的山中湖等地是熱門觀賞點。：在河口湖、精進湖等地，風平浪靜的清晨可以看到富士山倒映在湖面上。：除了Yeti，山梨縣的「富士天」（Fujiten）滑雪場也很受歡迎，從東京出發就能當日來回。：河口湖每年冬季有煙火活動，西湖一帶則有樹冰祭，把雪景和燈光結合在一起。要特別提醒的是，富士山的官方登山季只有每年夏天約2個月，冬季山上氣候嚴寒、風雪強勁，非常危險，一般遊客千萬不要嘗試冬季登山，在山下欣賞雪景就好。