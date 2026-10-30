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I wanna clear up the restaurant situation in Japan. Due to the language barrier, I genuinely thought I was responsible for a $12,000 bill initially. I told the restaurant I’d cover it, asked them to give the extra food to families, and left my assistant to handle everything because my stream was cut and i wanted to get back. When I got back on stream, I was frustrated and thinking I owed $12,000, I started talking and trolling about it on stream like an idiot. After, i found out I only had to pay for the extra food that was already prepared not the entire bill. Where I went wrong was not correcting the story once I found out. I never expected it to go so viral, and im dumb and thought it was funny. I don’t care about the hate at all, twitter pages have an agenda and this fits it. But what i do care about is how i didn’t realize it could negatively effect the restaurant and that’s on me and i apologize. I never had bad intentions or intended for the restaurant to receive any hate. None of this was their fault, it was the people who sent the orders in and mine. I reached out to them to make things right and I do apologize for not clearing things up sooner.



— Lacy (@LacyHimself) October 29, 2026

美國一名Twitch實況主Lacy近日與網紅女友Darla Claire到日本旅行，並於當地一家居酒屋吃飯邊開直播，不料卻不小心將桌上的點餐QR碼（QR Code）公開，讓大批看直播的網友直接開始遠程點餐，總金額高達日幣160萬元（約台幣33萬元），Lacy也因此在直播中暴怒，痛斥網友行為，並隨後把金額付清，引發外界同情。沒想到之後真相卻大反轉，餐廳出面澄清，表示根本沒要求Lacy付錢，Lacy也因此被罵為了流量不擇手段。Lacy近日跟女友Darla Claire到日本旅遊，並在當地一家居酒屋用餐並開啟直播，不料意外將桌上點餐的QR碼曝光在鏡頭前，讓網友開始瘋狂遠程點菜。店家意識到不對後，先拿了長長一張收據給Lacy看，告知他們點了差不多20杯飲料，這時上面金額已高達日幣50萬元（約台幣10萬元），Lacy這才發現不對，趕緊否認有繼續點餐後，發現是因為QR碼曝光，才會出現這個情況。然而之後訂單還是繼續出現，廚房還做出了至少15盤餐點，總金額飆升至日幣160萬元，網友的惡作劇，也讓Lacy忍不住在直播中暴怒，怒批網友為了好玩而浪費食物。Lacy也在事後透露自己向店家道歉後，並主動支付費用，還建議將食物分給附近居民。他的遭遇也因此受到許多人同情，不少網友更是痛斥店家知道訂單異常，還是照樣出餐，也怒批惡作劇的人。不過沒想到真相竟然大反轉，該餐廳在收到大量批評後，出面發聲澄清，表示從未要求Lacy支付沒有進食的餐點費用，跟他所說的天價菜單、與被迫買單的主張完全不符合，餐廳火速的打臉，讓網友都傻眼怒批Lacy是在用同情博取流量，「這根本是在炒作，還差點連累餐廳」、「為了流量真的是不擇手段。」在真相大白後，Lacy也親自在X發文澄清，表示因為語言障礙，所以一開始付錢時真的以為把所有帳單都付清，因此之後重新開直播時，「才像個傻瓜一樣在直播裡胡說八道。」Lacy也坦承錯誤，表示得知錯誤後沒及時糾正，「我沒想到這件事會鬧得這麼大，我真是太蠢了，當時我覺得很好笑。」他直言不在乎批評，但沒想到會連累餐廳，「我為此道歉。我從未有過惡意，也從未想過要讓餐廳受到任何指責。」並強調餐廳沒有錯，是自己跟下單網友的錯。