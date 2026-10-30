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針對市場傳出因公股投信四合一整併案，華南金最不配合政策，主要是民股大股東有意主導，公股擬在下次改選打破公民共治局面，取得絕對多數席次。對此，財政部次長阮清華今（30）日受訪時表示，不知傳聞何來，空穴來風無法回答，但公民股和諧共治多年，合作也算順利，從股價表現就知道，目前是公股第二高，衝刺消金業務成效非常好，他還說，即便公、民股有不同想法，都可以溝通，問題不大。阮清華今日出席台灣金聯成立25周年慶祝茶會，對於傳出公股不滿華南金民股阻撓投信四合一整併案，有意打破華南金多年公民共治局面，阮清華直言，空穴來風無法回答，公民股之間目前都是和諧共治，而且共治也不是第一次，公民共治已很多年，目前也還不錯，公民共治問題不大。阮清華還提到華南金股價，現在是公股第二，僅次兆豐金，已超過第一金，主要是經營結構有點變化，華南金一直在衝刺消金業務，今年至目前手續費收入已100多億，在消金業務已有非常好的成效，股價衝上50元，也是市場給華南金非常大的肯定。他也再次強調，華南金公、民股合作很多年，也算順利，從股價表現就知道，沒有想像那麼嚴重。當然，民股有民股的想法，公股有公股的想法，但大家都可以溝通，他覺得問題不大。至於公股是否沒有增加董事席次計畫，他說，空穴來風的事，他沒辦法回答這問題。