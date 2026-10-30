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2027紅羊年「5生肖」犯太歲！命理師示警「做錯1禁忌」好運變厄運

生肖羊為「值太歲」，由於是本命年需要安太歲；生肖牛則是「正沖太歲」、生肖龍、生肖狗為「偏沖太歲」，屬鼠則是「害太歲」。

▲2027年「生肖羊、牛、龍、狗、鼠」犯太歲，命理專家湯鎮瑋建議安太歲轉運。（圖／記者李政龍攝）

🟡2027年犯太歲5生肖

▲湯鎮瑋建議，2026、2027年是火運世代，最忌諱的是「急著亂衝亂做」。（圖／取自pixabay）

2027紅羊年是什麼？丁未年暗藏火土能量：民俗由來、運勢解析

2027年丁未羊年即將到來，其是火運極度旺盛的一年，傳統命理又稱其為「紅羊年」，隨著新的一年接近，不少人也關注明年運勢變化。根據命理專家湯鎮瑋表示，2027年有5生肖犯太歲，分別是「生肖羊、牛、龍、狗、鼠」，其中羊值太歲、是本命年，建議提前安太歲。同時，也提醒2027紅羊年禁忌「別急著亂衝亂做」，恐讓好運變成厄運，記得先穩定自身情緒、不要急躁，才能趨吉避凶轉運。命理專家湯鎮瑋日前在YouTube節目「命運好好玩」表示，2027年為丁未年，根據傳統命理說法，5大生肖犯太歲要特別注意，其中湯鎮瑋建議，犯太歲5生肖一定要記得去安奉太歲，但也提到犯太歲不代表一定會倒大楣、遇衰事，最忌諱的是「急著亂衝亂做」，建議在2026、2027年火運世代，穩定自身情緒，凡事不要求急、按部就班，不只能趨吉避凶，也能因放慢腳步而能看清楚人生方向，好運自然就會到來。根據埔鹽紫竹觀音宮解釋，「紅羊年」是民間命理裡常見的說法，通常指天干帶火、地支為羊的年份，最典型的就是丁未年，由於「丁」屬陰火，火色常以紅色代表，「未」就是羊，所以被稱作「紅羊年」。明年2027年就是丁未年，因此常被稱為「紅羊年」。在五行象徵上，丁火比較像燈火、燭火、心火，未土裡又藏有木、火、土，因此民俗上常把丁未年解讀成，外表看似溫和，內在其實有明顯的火土能量，容易出現「先熱、後沉澱；先動、再收斂」的節奏。但提醒民眾，「紅羊年」本身並非官方曆法名詞，而是命理民俗文化中的稱呼，也不代表一定會有災難或不好的事發生，還是得看個人運勢，並結合出生八字、流年與大運等，不能只看「紅羊」兩個字判斷。