在節奏緊湊、焦慮蔓延的現代社會中，一種新型態的「數位避難所」正在韓國社群網路引發熱烈迴響。韓國一款線上網頁遊戲「sansatemple」最近爆紅，玩家隨時點擊網址都能在翠綠山林與自然蟲鳴鳥叫的背景音中，於佛堂內漫步，靜坐在蒲團上叩首參拜，還能轉一輪佛珠。沒有其他特殊功能，卻讓玩家趨之若鶩，連台灣網友也在Threads掀起討論。
根據韓媒《Money Today》報導，「sansatemple」是韓國個人開發者「metamong.dev」所打造的虛擬心靈空間。使用者無需下載或安裝任何繁複的軟體，只要點擊網址便可生成一個穿著袈裟的「小沙彌」，輕鬆進入線上寺廟。系統會隨機為造訪者分配如「悠閒的雲」、「朦朧的月光」等詩意的角色名稱，不過目前只有韓文。
進入佛堂後，使用者可以操作自己的小沙彌在堂內散步、叩拜，甚至能用手指滑動念珠；亦可選擇閉上眼睛，單純聆聽《般若心經》的誦讀聲與山林自然音，享受片刻的「無所事事」。
這座線上寺廟最吸睛之處，在於其徹底去社交化的設計，雖然許多玩家共處一室，卻完全沒有聊天或語音功能。開發者對此笑稱，「這裡允許『併桌』，但不能搭話」。
現代人的「心靈數位避難所」
這種不要求任何複雜互動、也沒有社交負擔的空間，意外打中了現代人的需求。30日數據顯示，「sansatemple」旗下「青蓮堂」的100個伺服器內，共有4679名使用者同時在線，其中有5個伺服器更是直接宣告爆滿（單一伺服器上限100人）。
開發者日前透露，「sansatemple」單日造訪人次已突破10萬大關。因湧入流量遠超預期，伺服器承載容量不得不從最初的20人急速擴增至100人、1200人，隨後更一路放寬至1萬人。針對瞬間流量過大造成的連線不穩定，開發者也向使用者致歉，並承諾將持續優化體驗。
談及開發初衷，開發者透露源自於日常中的一個小念頭，「有時候會覺得『今天要是能去趟寺廟就好了』，但真要出門又得足夠勤勞才行」。為了照顧那些想尋求心靈平靜卻力不從心的人，他決定打造這個無壓力線上空間，「進來拜一次佛、轉一轉念珠就走也沒關係。希望那些連去寺廟的精力都沒有的人，能在這裡稍微坐坐、休息一下再出發」。
網友直呼「心靈被治癒了」
這座線上寺廟在韓國網友間掀起熱烈討論，好評如潮。有上班族分享說，「剛才上班路上為了平復心情進去坐了一會兒，這是我人生第一次『去寺廟』」。也有網友表示，「雖然沒有宗教信仰，但進去後心神變得非常安定，感覺很棒」。
許多人紛紛留言表達感謝，「太療癒了，謝謝你讓我的早晨變得如此美好」、「做手頭工作時很適合開著放在旁邊靜坐」。對於完全無須交際的設定，更成為I人的最愛，有網友說「身為大寫的I人，在這裡竟然能理直氣壯地坐在最前排，真的太棒了！」
不過，隨著大量人潮讓伺服器難以負荷，也有部分使用者抱怨「一位難求」，笑稱「想進去結果根本沒位置」、「1200人全部擠滿是正常的嗎」、「找不到空蒲團，只能一直站在那裡」。
面對廣大使用者的反饋，開發者展現了相當快速的回應。例如，有網友反映「公用木魚聲有點吵」，開發者迅速下架了該功能，改為個人專屬木魚；同時也加入了防重疊機制，避免多個小和尚擠在同一個蒲團上。未來，「山寺」還計劃新增《般若心經》以外的多種背景音效、優化木魚與念珠的互動細節，並進一步擴建佛堂空間，為更多尋求心靈安寧的現代人提供喘息之所。
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進入佛堂後，使用者可以操作自己的小沙彌在堂內散步、叩拜，甚至能用手指滑動念珠；亦可選擇閉上眼睛，單純聆聽《般若心經》的誦讀聲與山林自然音，享受片刻的「無所事事」。
這座線上寺廟最吸睛之處，在於其徹底去社交化的設計，雖然許多玩家共處一室，卻完全沒有聊天或語音功能。開發者對此笑稱，「這裡允許『併桌』，但不能搭話」。
現代人的「心靈數位避難所」
這種不要求任何複雜互動、也沒有社交負擔的空間，意外打中了現代人的需求。30日數據顯示，「sansatemple」旗下「青蓮堂」的100個伺服器內，共有4679名使用者同時在線，其中有5個伺服器更是直接宣告爆滿（單一伺服器上限100人）。
開發者日前透露，「sansatemple」單日造訪人次已突破10萬大關。因湧入流量遠超預期，伺服器承載容量不得不從最初的20人急速擴增至100人、1200人，隨後更一路放寬至1萬人。針對瞬間流量過大造成的連線不穩定，開發者也向使用者致歉，並承諾將持續優化體驗。
談及開發初衷，開發者透露源自於日常中的一個小念頭，「有時候會覺得『今天要是能去趟寺廟就好了』，但真要出門又得足夠勤勞才行」。為了照顧那些想尋求心靈平靜卻力不從心的人，他決定打造這個無壓力線上空間，「進來拜一次佛、轉一轉念珠就走也沒關係。希望那些連去寺廟的精力都沒有的人，能在這裡稍微坐坐、休息一下再出發」。
網友直呼「心靈被治癒了」
這座線上寺廟在韓國網友間掀起熱烈討論，好評如潮。有上班族分享說，「剛才上班路上為了平復心情進去坐了一會兒，這是我人生第一次『去寺廟』」。也有網友表示，「雖然沒有宗教信仰，但進去後心神變得非常安定，感覺很棒」。
許多人紛紛留言表達感謝，「太療癒了，謝謝你讓我的早晨變得如此美好」、「做手頭工作時很適合開著放在旁邊靜坐」。對於完全無須交際的設定，更成為I人的最愛，有網友說「身為大寫的I人，在這裡竟然能理直氣壯地坐在最前排，真的太棒了！」
不過，隨著大量人潮讓伺服器難以負荷，也有部分使用者抱怨「一位難求」，笑稱「想進去結果根本沒位置」、「1200人全部擠滿是正常的嗎」、「找不到空蒲團，只能一直站在那裡」。
面對廣大使用者的反饋，開發者展現了相當快速的回應。例如，有網友反映「公用木魚聲有點吵」，開發者迅速下架了該功能，改為個人專屬木魚；同時也加入了防重疊機制，避免多個小和尚擠在同一個蒲團上。未來，「山寺」還計劃新增《般若心經》以外的多種背景音效、優化木魚與念珠的互動細節，並進一步擴建佛堂空間，為更多尋求心靈安寧的現代人提供喘息之所。