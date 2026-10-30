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近來全臺爆發多起假借「海外生技公司」或「公益團體」名義的新型態龐氏吸金詐騙案。不法組織打出「號召志工淨灘、關懷長者，出席還能現領千元車馬費與餐盒」為誘餌，專門鎖定退休族及菜籃族長輩，博取信任後再誘導加入高利息投資方案，全臺已有上千人受害、損失金額驚人。高市警局刑事警察大隊特別提醒市民朋友提高警覺，切勿輕信「保證保本、超高月息」的虛假投資。警方深入調查發現，詐騙集團的手法具高度組織性與迷惑性，主要分為三大陷阱步驟，首先是公益包裝卸心防集團透過朋友拉朋友的方式，號召婆婆媽媽參加志工服務，並大方發放津貼及免費餐飲，甚至招待出遊聚會，讓民眾誤以為是正規、熱心公益的跨國企業。其次是假回饋施小惠，在博取信任後，幹部隨即將被害人拉入私密投資群組，推銷所謂「醫療研發專案」，宣稱投資數萬至數十萬元，短短十餘天即可獲取超額分紅，並贈送黃金飾品、名牌禮品，甚至發放偽造之聯名金融卡，初期確實給予小額分紅，讓被害人深信不疑。最後是斷頭捲款無預警崩盤，當被害人嚐到甜頭，紛紛掏出退休老本、抵押房產借貸，甚至以家人名義重金加碼後，該集團突然在特定日期全面關閉提現功能、解散群組捲款潛逃，被害人這才驚覺血本無歸，淪為龐氏騙局的最後一隻老鼠。警方指出，從9月初起，受理約50件報案，受騙金額約6500萬，警方提醒，若有團體以「領取高額車馬費、津貼」為號召招募志工，並在活動中積極推銷投資理財或拉下線賺佣金者，百分之百為非法吸金陷阱。另外，凡宣稱「保證還本」、「短期內月息驚人」或「只賺不賠」的投資管道，皆違背正常市場機制，如有疑慮請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110向警方查證。