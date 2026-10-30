我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞曬出比基尼美照，辣秀超狂事業線與小蠻腰。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

前日本AV女優三上悠亞在2025年底來台發展，加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，甜美外貌與充滿活力的舞姿，再度擄獲大批粉絲。而近日她前往澳門工作，並曬出在游泳池邊穿格紋比基尼的辣照，大秀超狂事業線與小蠻腰，瞬間迷翻大批粉絲，就連女生看了都暈喊：「好可愛。」三上悠亞近日前往澳門工作，並在閒暇之餘到游泳池玩水，只見她穿著粉藍色系的格紋比基尼，豐滿上圍根本包不住，她還加碼大秀小蠻腰與大長腿，在泳池邊擺出各種姿勢，天使臉蛋配上魔鬼身材，瞬間迷翻大批粉絲。三上悠亞的辣照也狂吸大批網友朝聖，「我一個女生看著都覺得可愛」、「不愧是女神，真的又可愛又漂亮」、「這個臉蛋配上這個身材真的太不科學了。」三上悠亞去年加入職籃啦啦隊Formosa Sexy後，還獲得年度人氣啦啦隊員，今年再次續約，球團也很看重她的影響力，本賽季17日、18日，以及11月25日、27日，和明年的3月13日、14日都能看到她在場上應援。