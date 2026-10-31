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隨著大聯盟世界大賽圓滿落幕，自由球員市場即將於美國東部時間下周一傍晚5時正式開放簽約。由於現行勞資協議即將於12月1日午夜到期，全聯盟正醞釀一波趕在潛在封館前落幕的搶人大戰。美媒ESPN資深專欄作家史恩菲爾德（David Schoenfield）撰文分析今年休賽季自由市場頭號大魚、兩屆美聯塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）的動向，明確點名芝加哥小熊隊是史庫柏的最佳落腳處，綜合多位專家意見，預測合約可能高達8年3.55億美元，而薪資空間極為充裕的聖路易紅雀隊，則是極具威脅的有力競爭者。現年29歲的史庫柏在2026賽季繳出12勝7敗、防禦率2.72，主投158.2局飆出186次三振的王牌身手。ESPN資深記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）日前針對大聯盟內部人士進行調查，各界對史庫柏新合約的預測範圍從4年1.76億美元一路飆升至驚人的5億美元，27位業界專家的平均預估值高達8年3.55億美元。若最終以此價碼成交，史庫柏將一舉超越山本由伸在2024年與洛杉磯道奇隊簽下的12年3.25億美元，以及柯爾（Gerrit Cole）於2020年與紐約洋基隊簽下的9年3.24億美元合約，榮登大聯盟史上總值最昂貴的投手合約寶座。ESPN指出，芝加哥小熊隊無疑是史庫柏最理想的歸宿。身為具備雄厚財力的大市場球隊，小熊隊本季先發投手群防禦率僅排全聯盟第18位、三振率名列第21名，輪值戰力殘破不堪。雪上加霜的是，小熊隊主力先發群包括日本左投今永昇太、高斯曼（Kevin Gausman）、彼得森（David Peterson）與波伊德（Matthew Boyd）皆面臨合約到期投入自由市場，年輕新秀霍頓（Cade Horton）更因傷預計缺席2027年大部分甚至整個賽季。小熊陣中幾乎沒有健康的先發可用，極度渴望引進一名具備絕對統治力的王牌投手。儘管小熊在走完多筆大約後擁有充沛銀彈，但鈴木誠也與哈普（Ian Happ）亦同時成為自由球員，制服組是否願意將龐大預算全數砸在史庫柏一人身上，將是最後關鍵。除了小熊隊之外，ESPN特別點名同分區的聖路易紅雀隊是不可忽視的強烈競爭者。紅雀隊自2010年續約哈勒戴（Matt Holliday）後，隊史已逾16年未曾簽下破億美元的自由球員大約，但新任棒球營運總裁布魯姆（Chaim Bloom）已成功打造出一支年輕陣容。根據薪資數據庫統計，紅雀2027年團隊薪資預估僅有6600萬美元，帳面上唯一的長約僅有新秀韋瑟霍特（JJ Wetherholt），極度寬裕的薪資空間足以讓紅雀有本錢放手一搏，砸重金引進史庫柏作為重建領袖。此外，甫與史庫柏在季後賽並肩作戰的洛杉磯道奇隊同樣在競逐名單之中。史庫柏在洛杉磯期間適應良好，而這也可能是道奇隊在新的集體勞資協議（CBA）規則出爐前，最後一次在市場上展現統治級銀彈威力的絕佳時機。