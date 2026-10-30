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台中市烏日區一名高姓里長候選人，原為當地社區發展協會理事長，今年登記參選里長，卻遭檢調查出疑利用協會參訪活動向里民拉票、發送伴手禮，還涉嫌將宮廟原本要捐贈給弱勢民眾的慈善白米據為己有，轉發給具有投票權的里民、尋求支持。此外，她還被控將5名未實際居住在該里的親屬遷入戶籍，涉嫌製造幽靈人口。台中地檢署昨（29）日指揮多個單位搜索、拘提高女到案，檢察官認定她涉嫌重大，漏夜向法院聲請羈押獲准。台中地檢署接獲台中市警察局提報情資，指高女今年5月間利用社區發展協會舉辦參訪活動的機會，涉嫌向里民拉票，並發送每份價值約200元的餅乾及競選圖卡。檢方進一步追查，發現高女另涉嫌侵占某宮廟原要捐贈給弱勢民眾的慈善白米，再將白米轉發給具有投票權的里民，藉此爭取選民支持。檢方昨（29）日指揮重案支援中心檢察事務官、台中市調查處、刑事局偵六隊、台中市刑大、烏日警分局、第二分局及保四總隊等單位，持法院核發的搜索票前往12處所搜索，查扣手機、伴手禮及白米等相關物證，並拘提高姓候選人到案。檢察官訊問後，認為高女涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪、虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂，以及《刑法》公益侵占等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串證人之虞，於漏夜偵訊後向法院聲請羈押並禁止接見、通信，法院裁准。其餘被告訊後則均諭知請回。