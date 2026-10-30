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美股週五（30日）開盤後主要指數齊跌，英特爾狂崩25％，主要是因為最新公布的第四季營收展望與毛利率預估不符市場預期，再加上個人電腦市場放緩等負面因素影響。英特爾股價跳水拖累晶片股與其他科技股，讓那斯達克指數重挫。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌157.15點或0.30％；標普500指數下跌94.08點或1.22％；那斯達克指數下跌594.82點或2.27％；費城半導體指數下跌635.57點或5.52％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌3.66％、輝達下跌3.50％、特斯拉下跌2.94％、美超微下跌5.84％。記憶體類股方面，美光下跌4.42％、Sandisk下跌8.64％。根據《CNBC》報導，除了英特爾，亞馬遜也因為公布的第三季獲利和營收低於華爾街預期，股價在盤中一度下跌5％。亞馬遜公布的自由現金流為-423億美元，並維持其全年資本支出2200億美元的預期不變。科技股一片低迷的同時，消費必需品和醫療保健板塊則獲得投資人青睞，資金輪動挹注，支撐道瓊工業指數的表現優於那指。摩根大通交易員在最新的一份報告中表示，「隨著市場對人工智慧（AI）變現能力的疑慮再次升溫，股票板塊輪動的趨勢今日可能仍將持續，但整體大盤勢必將會反映出科技股的下跌壓力」。分析師Jai Malhi表示，科技公司財報已成為一道重大障礙，投資人正化身「資本開支警察」，在融資成本明顯上升的大環境下，若企業營收成長無法打敗華爾街的高預期，就會受到懲罰。