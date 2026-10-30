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柯志恩酸「黃色小鴨非個人政治利器」

柯志恩承諾上任首月設「反霸凌辦公室」

賴瑞隆猛攻《財劃法》：給高雄白粥、台北滿漢全席

2026九合一縣市長選戰，首場辯論在今（30）日晚間高雄登場，國民黨候選人柯志恩、民進黨候選人賴瑞隆同台交鋒。兩人先禮後兵，第一階段申論，賴瑞隆鎖定《財政收支劃分法》進攻，柯志恩則強調自己想要為高雄做什麼？痛批賴瑞隆宣傳黃色小鴨政績，忘了基層公務員的努力，「它是宣傳高雄的一個工具，不是個人政治的一個利器。」不過值得注意的是，賴瑞隆做了許多手板，但卻頻頻看稿，柯志恩則是話還沒講完，就被消音。柯志恩認為，黃色小鴨是當年副市長李永得和所有高雄基層公務員的共同努力，是城市行銷工具，非個人政績的利器。「賴瑞隆一直說我在高雄只有4年，不如他20年」，但美濃大峽谷、燕巢垃圾山和山光電場等，高雄土地被破壞，這些利益留到哪個派系手上？「市長不只有興利也要揭弊」，市政是一棒接一棒，但不是派系指定的那一棒。柯志恩說，雖然四年前她輸了，但她不會在高雄倒下，一定要和鄉親再站起來，所以她在這裡安身立命。「要成為高雄人不是出生在哪裡，也不是在高雄待多久，而是你要對這片土地有非常深的摯愛。」若未來能入主高雄市府，她上任的第一個月要成立兩個辦公室，「反霸凌辦公室」不讓政客髒手進校園，為政者必須打造友善環境。第二，「高高平等辦公室」解決縣市資源分配不均問題。柯志恩承諾當選後，將進行三大行動方案，包括設立傳統產業振興基金、陸空大進擊計劃、好好規劃205 兵工廠。她會用四年好好守護高雄，讓更多年輕人、小朋友對這座城市有想像、築夢踏實，這才是一個市長該有的規格，夢想海港讓我們共同來努力。柯志恩來勢洶洶，賴瑞隆也火速反擊，猛攻《財劃法》修正後，讓南北財源差距翻倍，高雄增幅最低，計畫型補助大幅縮水，從去年的498億，降到334億，明年更只剩210億。今年、明年的捷運補助整整少了136億，不僅拖累建設，更影響270萬市民的權益。賴瑞隆指出，國民黨最初的版本「台北首都加3%」就是柯志恩擔任智庫執行長時提出的。財劃法的影響不只是一年，是一年又一年；傷害高雄長遠發展，也是鐵錚錚的事實！這問題的根源就是藍白惡修的財劃法。「台北本來就是天公仔囝，你們又給台北滿漢大餐、只給高雄一碗白粥，還要高雄人感謝，這是什麼道理？高雄人絕不接受。」