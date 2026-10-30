大樂透第115000101期於今（30日）晚開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期頭獎未送出，下期11月3日頭獎衝上1.6億元。不過本期幸運開出1注貳獎，中獎彩券行位於桃園市中壢區，該名悲情幸運兒只差1號就能抱走1.2億頭獎，最後獎金只剩下361萬元，相當可惜。
大樂透10/30貳獎開出1注！悲情幸運兒在桃園：獎金剩361萬元
大樂透第115000101期10月30日開獎，本期大樂透開獎號碼為「04、22、25、30、34、37」，特別號則是「48」。台彩稍早公布結果，本期大樂透頭獎未開出，卻意外開出1注貳獎，開出的彩券行是於桃園市中壢區舊明里中正路368號1樓的「翔翔彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼，加上特別號號碼，就可獲得貳獎獎金，但頭獎則需6個號碼全中。本期貳獎得主只差1個號碼就錯過頭獎，雖然幸運獨得361萬6792元貳獎獎金，但仍與頭獎5.9億元相差好幾倍，真的十分可惜。
🟡10月30日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：04、22、25、30、34、37，特別號48。
49樂合彩：04、22、25、30、34、37。
今彩539：09、11、12、31、37。
39樂合彩：09、11、12、31、37。
3星彩：156。
4星彩：9119。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透第115000101期10月30日開獎，本期大樂透開獎號碼為「04、22、25、30、34、37」，特別號則是「48」。台彩稍早公布結果，本期大樂透頭獎未開出，卻意外開出1注貳獎，開出的彩券行是於桃園市中壢區舊明里中正路368號1樓的「翔翔彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼，加上特別號號碼，就可獲得貳獎獎金，但頭獎則需6個號碼全中。本期貳獎得主只差1個號碼就錯過頭獎，雖然幸運獨得361萬6792元貳獎獎金，但仍與頭獎5.9億元相差好幾倍，真的十分可惜。
大樂透獎號：04、22、25、30、34、37，特別號48。
49樂合彩：04、22、25、30、34、37。
今彩539：09、11、12、31、37。
39樂合彩：09、11、12、31、37。
3星彩：156。
4星彩：9119。
※派彩結果以台彩官網資料為主。