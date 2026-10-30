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▲伊正（後排中）曬出與金鐘獎「終生成就獎」獲獎人、也就是已故導播林登義（前排中）合照，揭露兩人緣分。（圖／翻攝自伊正FB）

曾以「花系列」電視劇走紅的57歲男星林煒，近日因Threads突掀考古熱潮，而引發高度關注，還被封為「上古許光漢」。而今（30）日60歲男星伊正突在社群曬年輕時期的青澀嫩照，只見照片雖然沒有修圖，依然完美展現他的帥氣，濃眉大眼配上一頭長髮，讓粉絲看呆大讚：「根本是言承旭。」伊正在今日於社群曬出多張自己年輕時期的帥照，只見當時留著一頭長髮的他，有著濃眉大眼與高挺的鼻子，穿著牛仔外套看起來非常率性，就算照片已老舊泛黃，依然擋不住他的帥氣外貌。許多網友看了都忍不住驚呼：「年輕就帥到老還是帥」、「他年輕時很帥，現在更有魅力，長髮照根本就是言承旭」、「本土最帥，沒有之一！」事實上，伊正這篇貼文是為了感謝已故導播林登義，他表示雖然連續幾年都有作品提報金鐘獎，但都未達入圍門檻，難免有些遺憾，但意外在今年金鐘獎看到自己出現，也就是林登義導播獲得的「終生成就獎」中。他感嘆林登義一生都在鏡頭後為明星默默付出，並透露兩人的緣分，「在於當年台視培養新人『欣欣劇場』。」伊正進一步說明，表示在自己之前已有張玉嬿、焦恩俊、黃建群、王道揚等人是台視首批栽培的新人，「而我在退伍後來到台視、在沈孟生、阮虔芷等前輩的帶領下、也獲得不少磨練的機會！當時導播非常的看好也照顧我，常常給我提點如何面對鏡頭、進入角色、磨練演技！」並再次感謝林登義導播。伊正也透露自己當兵時在藝工隊接觸搖滾樂，便開始一邊在台視受訓，一邊練團駐唱，並在權衡下選擇簽約唱片公司，也將本名「王一正」改成「伊正」，他表示不一樣的決定，可能造成不一樣未來，「而選擇了⋯就是堅持自己、努力走下去。」並說自己現在仍磨練學習，「明年的金鐘，我依然期待。」