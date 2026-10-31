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美國職棒大聯盟自由球員市場將開啟，本屆打者市場面臨強打匱乏的窘境，讓即將透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的日本職棒阪神虎隊強打三壘手佐藤輝明，一躍成為全美各隊爭相鎖定的焦點。美媒ESPN最新分析點名，紐約洋基隊是佐藤輝明的最理想落腳處。儘管外界對他的高三振率與守備有所疑慮，但洋基總管凱許曼（Brian Cashman）向來熱愛極致長打火力，佐藤輝明若加盟紐約，將有機會與「法官」賈吉（Aaron Judge）、萊斯（Ben Rice）共組單季上看120轟的恐怖重砲連線。現年27歲（2027年賽季為28歲）的佐藤輝明，在2026年日職賽季打出統治級身手，整季繳出打擊率3成06、39發全壘打與106分打點的驚人成績，強勢奪下中央聯盟MVP與年度三冠王殊榮。在大聯盟自由球員市場普遍缺乏頂級重砲的情況下，他具備拉打至右外野短廊的左打極致爆發力，被視為市場上最具破壞力的大魚之一。不過，大聯盟球探對他也並非毫無隱憂。佐藤輝明本季在614個打席中吞下164次三振，三振率達26.7%，這項數據與昔日日職全壘打王村上宗隆赴美前的最後兩季（28.7%）相當類似。但村上宗隆今年挑戰美職加盟芝加哥白襪隊大獲成功，雖然菜鳥球季吞下高達35%的三振率、打擊率僅有2成07，但依舊轟出35發全壘打並選到92次保送。這無疑讓佐藤今年叩關大聯盟也受益，讓外界打消不少疑慮。佐藤輝明的三壘守備並非強項，部分美職球隊可能會將他視為一壘手或轉往外野發展。從陣容契合度來看，佐藤輝明對洋基而言或許並非最完美的戰術拼圖——洋基與主力三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）仍有1年1600萬美元的合約在身，陣中打線可能更渴望補進右打者，且佐藤的加盟恐將再添一名高被三振型打者。然而，麥克馬洪在2026年賽季的打擊表現極度低迷，早已讓洋基三壘火力出現大缺口；更重要的是，洋基總管凱許曼在建軍思維上一向對純長打火力情有獨鍾。美媒分析指出，若能成功延攬佐藤輝明加盟，他與萊斯、隊長賈吉組成的中心打線，單季將具備聯手敲出120發以上全壘打的核彈級破壞力，完美匹配洋基球場右外野短門檻的幾何優勢。除了洋基隊之外，西雅圖水手隊同樣被視為具備強烈需求的潛在買家。水手隊在即將失去自由球員阿羅薩雷納（Randy Arozarena）之際，迫切需要重組進攻火力，更致命的是，水手本季三壘防區的進攻數據（OPS、打點與得分）在全聯盟30隊中全面敬居末座。雖然唐納文（Brendan Donovan）本季受傷勢困擾且在三壘守備表現吃力，但其未來可能更適合移往左外野頂替阿羅薩雷納的空缺，這也為水手爭奪佐藤輝明保留了絕佳的先發三壘空間。