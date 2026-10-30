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▲2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營盛大登場，並於今(30)日舉行點燈儀式。（圖／高市府教育局提供）

▲2026高雄萬聖節以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，特別規劃兩天限定的「親子裝扮星光大道」，取代傳統遊行。（圖／高市府教育局提供）

陪伴高雄市民三年的大南瓜，即將迎來最後一年展出，2026高雄萬聖節10月30日至11月1日在衛武營盛大登場，並於今(30)日舉行點燈儀式，由高雄市副市長李懷仁出席，與苓雅區中正國小、鳳山區新甲國小師生，以及現場民眾共同揭開今年萬聖節序幕。點燈儀式結合升級版南瓜燈光秀，吉祥物高雄熊與台鋼雄鷹啦啦隊女孩米亞、千千、昆昆、Nina也現身助陣。今年適逢大南瓜最後一年展出，燈光秀更結合衛武營場館造型，升級為全景投影的展翅版本。副市長李懷仁表示，高雄透過多元節慶活動，讓市民共享城市活力，也為親子家庭創造更多共同參與的美好時光。今年萬聖節延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，從燈光展演、親子互動到藝文演出全面升級，而陪伴市民三年的大南瓜也將在今年活動後告別。教育局長吳立森表示，今年南瓜燈光秀再度升級，透過360度燈光展演打造更具視覺震撼的節慶亮點，並規劃九大主題打卡專區，讓民眾感受萬聖節的奇幻魅力。除10月30日點燈儀式外，10月31日至11月1日每晚也將持續帶來燈光展演，邀請民眾在璀璨光影中感受萬聖節的獨特氛圍。今年活動以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，特別規劃兩天限定的「親子裝扮星光大道」，取代傳統遊行，透過現場大螢幕展示孩子們精心準備的裝扮。此外，首度推出親子互動體驗區「裝扮基地」，由家長陪伴孩子運用現場提供的材料包，共同製作專屬萬聖節裝扮配件，完成作品還能帶回家珍藏，讓親子在動手創作中享受共玩樂趣。舞台演出也十分精彩，今年規劃親子雙舞台，邀請YOYO、MOMO、小公視等深受孩子喜愛的節目團隊與哥哥姊姊登台同歡，並安排紙風車劇團帶來精彩演出，讓親子從白天到夜晚都能享受豐富的表演及互動體驗。現場另結合衛武營文化場域特色，以文青時尚風融合神祕鬼怪元素，規劃超過250攤特色市集，提供民眾品味美食、尋找特色商品及享受節慶氛圍的多元選擇。教育局提醒，10月30日至11月1日活動期間預期將吸引大量人潮，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具前往衛武營，並預留交通時間；參與活動時請配合現場工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。