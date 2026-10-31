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BLACKPINK成員Lisa近來登上播客節目《傑克沙恩：章魚系補師的療心室 》聊到遇過最大的感情地雷，Lisa說有次她跟媽媽還有一位很好的女性友人，一起在餐廳吃飯，她開玩笑要追求者幫忙買單，沒想到對方想都沒想就拒絕，讓Lisa傻眼，她認為不是每一餐都需要男生買單，只是那個場合是感覺問題。Lisa在《傑克沙恩：章魚系補師的療心室 》中分享遇到的感情地雷，她說有次跟媽媽還有一位很好的朋友一起去吃壽司，她撒嬌問當時正在追求她的對象，能不能幫她們買單，沒想到對方想都沒想就說「不」。Lisa瞬間垮臉，她解釋不是一定要對方每次都買單，只是一種感覺，「我也有錢好嗎！」且當時她還以為對方只是開玩笑拒絕，最後還是會給她個驚喜把單買了，沒想到最後真的沒有，是她去結帳的，「所以我想，哇真的是一個驚喜。」對Lisa來說，感情中能讓她安心、感受到溫暖的其實都是小事，像是幫她倒一杯水，或是在對的場合做些聰明的舉動，反而不是一直把愛放在嘴邊，以那晚為例，Lisa說，「我甚至跟我媽在一起欸。」男方若有心，幫忙把帳結了也是一種加分，所以對方的反應讓她無法理解。