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勇士VS湖人：唐西奇預計復出大戰倫德伯格

76人VS尼克：NBA盃衛冕軍出征！尼克再戰76人盼討回顏面

什麼是NBA盃？為什麼要打？

NBA10/30賽程

開賽時間 對戰組合（客隊 @ 主隊） 7:00 AM 夏洛特黃蜂 @ 華盛頓巫師 (Hornets @ Wizards) 7:30 AM 芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克 (Bulls @ Celtics) 7:30 AM 底特律活塞 @ 布魯克林籃網 (Pistons @ Nets) 7:30 AM 紐約尼克 @ 費城76人 (Knicks @ 76ers) 7:30 AM 奧蘭多魔術 @ 多倫多暴龍 (Magic @ Raptors) 8:00 AM 印第安納溜馬 @ 邁阿密熱火 (Pacers @ Heat) 8:00 AM 休士頓火箭 @ 達拉斯獨行俠 (Rockets @ Mavericks) 8:00 AM 洛杉磯快艇 @ 明尼蘇達灰狼 (Clippers @ Timberwolves) 10:00 AM 洛杉磯湖人 @ 金州勇士 (Lakers @ Warriors) 10:00 AM 丹佛金塊 @ 鳳凰城太陽 (Nuggets @ Suns)

2026年NBA盃小組賽分組

東區

東區 A 組 (East Group A) 東區 B 組 (East Group B) 東區 C 組 (East Group C) 多倫多暴龍 (Toronto Raptors) 紐約尼克 (New York Knicks) 波士頓塞爾提克 (Boston Celtics) 奧蘭多魔術 (Orlando Magic) 克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers) 亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks) 密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks) 印第安納溜馬 (Indiana Pacers) 夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets) 底特律活塞 (Detroit Pistons) 邁阿密熱火 (Miami Heat) 芝加哥公牛 (Chicago Bulls) 布魯克林籃網 (Brooklyn Nets) 費城76人 (Philadelphia 76ers) 華盛頓巫師 (Washington Wizards)

西區

西區 A 組 (West Group A) 西區 B 組 (West Group B) 西區 C 組 (West Group C) 丹佛金塊 (Denver Nuggets) 奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder) 聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs) 休士頓火箭 (Houston Rockets) 明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves) 洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers) 鳳凰城太陽 (Phoenix Suns) 洛杉磯快艇 (LA Clippers) 波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers) 達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) 紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans) 金州勇士 (Golden State Warriors) 猶他爵士 (Utah Jazz) 曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies) 沙加緬度國王 (Sacramento Kings)2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA盃（NBA Cup）小組賽今（31）日點燃戰火，共有10場比賽，《NOWNEWS》為讀者整理必看的2場大戰。西區戰場由金州勇士隊坐鎮主場迎接洛杉磯湖人隊，迎來本季第2度「勇湖大戰」，唐西奇（Luka Dončić）預計傷癒復出迎戰手感爆棚的柯瑞（Stephen Curry），話題性十足。東區戰場則由衛冕軍紐約尼克隊作客挑戰費城76人隊，尼克隊在主將布朗森（Jalen Brunson）手感回溫的帶領下豪取2連勝，此役誓言報開幕戰落敗的一箭之仇。NBA盃第一天小組賽就迎來重頭戲，金州勇士隊將於主場大通中心迎戰洛杉磯湖人隊，展開兩隊本季第二次對決。雖然湖人隊今夏放詹姆斯（LeBron James）離隊，但開季依然打出4勝1敗的亮眼成績。上一場湖人在唐西奇（Luka Dončić）缺陣情況下，靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）雙雙飆破20分的發揮擊敗快艇，此役唐西奇預計傷癒復出，又要對上上一次交手時爆發口角的勇士24歲菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg），場上對決勢必精彩可期。至於殘陣應戰的勇士隊，靠著柯瑞（Stephen Curry）開季場均28.8分的頂級火力，加上倫德伯格（Yaxel Lendeborg）連續3場砍下至少26分的爆發表現，近期豪取2連勝，此役必須要報開幕戰苦吞慘敗的一箭之仇。另一場焦點賽事則是東區強權的對決。衛冕軍紐約尼克隊將作客費城76人隊，重演開幕戰的對決戲碼。尼克隊近期靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）單場狂飆38分的好手感喜收2連勝，但面對開幕戰曾擊敗他們的76人隊絕對不敢大意。76人隊目前在馬克西（Tyrese Maxey）與詹姆斯的帶領下取得4勝1敗的開局，尼克能否在魔鬼分組中搶下開門紅將是最大看點。為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。