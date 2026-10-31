NBA盃（NBA Cup）小組賽今（31）日點燃戰火，共有10場比賽，《NOWNEWS》為讀者整理必看的2場大戰。西區戰場由金州勇士隊坐鎮主場迎接洛杉磯湖人隊，迎來本季第2度「勇湖大戰」，唐西奇（Luka Dončić）預計傷癒復出迎戰手感爆棚的柯瑞（Stephen Curry），話題性十足。東區戰場則由衛冕軍紐約尼克隊作客挑戰費城76人隊，尼克隊在主將布朗森（Jalen Brunson）手感回溫的帶領下豪取2連勝，此役誓言報開幕戰落敗的一箭之仇。
勇士VS湖人：唐西奇預計復出大戰倫德伯格
NBA盃第一天小組賽就迎來重頭戲，金州勇士隊將於主場大通中心迎戰洛杉磯湖人隊，展開兩隊本季第二次對決。雖然湖人隊今夏放詹姆斯（LeBron James）離隊，但開季依然打出4勝1敗的亮眼成績。
上一場湖人在唐西奇（Luka Dončić）缺陣情況下，靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）雙雙飆破20分的發揮擊敗快艇，此役唐西奇預計傷癒復出，又要對上上一次交手時爆發口角的勇士24歲菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg），場上對決勢必精彩可期。
至於殘陣應戰的勇士隊，靠著柯瑞（Stephen Curry）開季場均28.8分的頂級火力，加上倫德伯格（Yaxel Lendeborg）連續3場砍下至少26分的爆發表現，近期豪取2連勝，此役必須要報開幕戰苦吞慘敗的一箭之仇。
76人VS尼克：NBA盃衛冕軍出征！尼克再戰76人盼討回顏面
另一場焦點賽事則是東區強權的對決。衛冕軍紐約尼克隊將作客費城76人隊，重演開幕戰的對決戲碼。尼克隊近期靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）單場狂飆38分的好手感喜收2連勝，但面對開幕戰曾擊敗他們的76人隊絕對不敢大意。
76人隊目前在馬克西（Tyrese Maxey）與詹姆斯的帶領下取得4勝1敗的開局，尼克能否在魔鬼分組中搶下開門紅將是最大看點。
什麼是NBA盃？為什麼要打？
為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。
分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。
NBA10/30賽程
2026年NBA盃小組賽分組
東區
西區
2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？
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NBA盃第一天小組賽就迎來重頭戲，金州勇士隊將於主場大通中心迎戰洛杉磯湖人隊，展開兩隊本季第二次對決。雖然湖人隊今夏放詹姆斯（LeBron James）離隊，但開季依然打出4勝1敗的亮眼成績。
上一場湖人在唐西奇（Luka Dončić）缺陣情況下，靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）雙雙飆破20分的發揮擊敗快艇，此役唐西奇預計傷癒復出，又要對上上一次交手時爆發口角的勇士24歲菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg），場上對決勢必精彩可期。
至於殘陣應戰的勇士隊，靠著柯瑞（Stephen Curry）開季場均28.8分的頂級火力，加上倫德伯格（Yaxel Lendeborg）連續3場砍下至少26分的爆發表現，近期豪取2連勝，此役必須要報開幕戰苦吞慘敗的一箭之仇。
76人VS尼克：NBA盃衛冕軍出征！尼克再戰76人盼討回顏面
另一場焦點賽事則是東區強權的對決。衛冕軍紐約尼克隊將作客費城76人隊，重演開幕戰的對決戲碼。尼克隊近期靠著一哥布朗森（Jalen Brunson）單場狂飆38分的好手感喜收2連勝，但面對開幕戰曾擊敗他們的76人隊絕對不敢大意。
76人隊目前在馬克西（Tyrese Maxey）與詹姆斯的帶領下取得4勝1敗的開局，尼克能否在魔鬼分組中搶下開門紅將是最大看點。
什麼是NBA盃？為什麼要打？
為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。
分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。
NBA10/30賽程
|開賽時間
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|7:00 AM
|
夏洛特黃蜂 @ 華盛頓巫師 (Hornets @ Wizards)
|7:30 AM
|
芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克 (Bulls @ Celtics)
|7:30 AM
|
底特律活塞 @ 布魯克林籃網 (Pistons @ Nets)
|7:30 AM
|
紐約尼克 @ 費城76人 (Knicks @ 76ers)
|7:30 AM
|
奧蘭多魔術 @ 多倫多暴龍 (Magic @ Raptors)
|8:00 AM
|
印第安納溜馬 @ 邁阿密熱火 (Pacers @ Heat)
|8:00 AM
|
休士頓火箭 @ 達拉斯獨行俠 (Rockets @ Mavericks)
|8:00 AM
|
洛杉磯快艇 @ 明尼蘇達灰狼 (Clippers @ Timberwolves)
|10:00 AM
|
洛杉磯湖人 @ 金州勇士 (Lakers @ Warriors)
|10:00 AM
|
丹佛金塊 @ 鳳凰城太陽 (Nuggets @ Suns)
東區
|東區 A 組 (East Group A)
|東區 B 組 (East Group B)
|東區 C 組 (East Group C)
|多倫多暴龍 (Toronto Raptors)
|紐約尼克 (New York Knicks)
|波士頓塞爾提克 (Boston Celtics)
|奧蘭多魔術 (Orlando Magic)
|克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers)
|亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks)
|密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks)
|印第安納溜馬 (Indiana Pacers)
|夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets)
|底特律活塞 (Detroit Pistons)
|邁阿密熱火 (Miami Heat)
|芝加哥公牛 (Chicago Bulls)
|布魯克林籃網 (Brooklyn Nets)
|費城76人 (Philadelphia 76ers)
|華盛頓巫師 (Washington Wizards)
|西區 A 組 (West Group A)
|西區 B 組 (West Group B)
|西區 C 組 (West Group C)
|丹佛金塊 (Denver Nuggets)
|奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder)
|聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs)
|休士頓火箭 (Houston Rockets)
|明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves)
|洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers)
|鳳凰城太陽 (Phoenix Suns)
|洛杉磯快艇 (LA Clippers)
|波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers)
|達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks)
|紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans)
|金州勇士 (Golden State Warriors)
|猶他爵士 (Utah Jazz)
|曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies)
|沙加緬度國王 (Sacramento Kings)2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？
|轉播／資訊平台
|平台類型
|觀看與使用方式
|轉播與服務內容說明
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|官方付費串流平台
|手機、平板、電腦及智慧電視等裝置
|NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。
|緯來體育台
|有線電視體育頻道
|電視第四台、部分線上電視串流專區
|台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。
|愛爾達電視（ELTA TV）
|數位電視與新媒體串流平台
|中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv
|提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。
|NBA官方網站與App
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|官方網頁版、iOS/Android應用程式
|提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。