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梵蒂岡今（30）日發表聲明證實，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已透過郵寄選票方式，在美國期中選舉中投下神聖的一票。這不僅使良十四世成為史上首位在美國大選中投票的教宗，亦極可能是天主教會歷史上，首位參與世俗民主國家選舉的在任教宗。根據《CNN》報導，梵蒂岡發表聲明指出，美國籍教宗良十四世「已於芝加哥提交了他的郵寄選票」。聲明中表示，「教宗藉此表達他的堅定信念，認為公民參與民主程序既是一項權利，也是一項應盡的義務」。聲明也補充，良十四世過去定居在秘魯時也曾經投票，未來只要情況允許，教宗同樣會繼續投票。專門研究教宗歷史的英國歷史學家沃許（Michael Walsh）向《CNN》表示，良十四世是史上首位在世俗民主選舉中投票的教宗，沃許說「據我所知，過去從未有任何教宗曾在民主選舉中投過票」。公開紀錄顯示，目前仍保有美國公民身份的良十四世，其選民登記地址位於芝加哥郊區的新萊諾克斯（New Lenox），這也是教宗哥哥現在的居住地。這位出生於芝加哥的教宗近年來在共和黨與民主黨的初選中均有投票紀錄，並曾於2024年美國總統大選中投下選票。自2025年5月獲選為首位美國籍教宗以來，良十四世一直積極鼓勵公民參與公共事務，並多次呼籲大眾針對伊朗戰爭等國際焦點議題發聲。事實上，教宗曾因伊朗戰爭及移民政策問題，與美國總統川普（Donald Trump）政府產生不少摩擦。然而，儘管曾對良十四世發動猛烈批評，川普近期對教宗的態度已有所軟化，甚至頻繁在公開場合提及教宗的哥哥是其忠實支持者。