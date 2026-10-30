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2026年全國首場市長電視辯論會今（30）日晚間在高雄登場。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆強調，這場選戰是兩種治理路線的選擇，究竟要唱衰退縮，還是勇敢承擔、解決問題？他提出「三個第一」政策願景，並將以謙卑態度爭取關鍵第四棒，延續進步、堅定守護，帶領高雄邁向國際。賴瑞隆指出，辯論所在的「公視台語台南部中心」，是南部數十年來爭取文化平權的歷史里程碑，實現「南部的故事，從南部講起」。然而，南部得來不易的文化成果卻面臨嚴重傷害。公視今年遭刪減預算2,185萬元、凍結3億元，文化部更遭刪減10億元、凍結3.86億元。他強調，柯志恩身為教育文化委員會委員，卻配合國民黨傷害南部，口口聲聲要「搧出奇蹟」，結果卻是刪除預算、刪出高雄危機。針對財劃法，賴瑞隆提出柯志恩配合造成「三個不公」：台北與高雄財源差距從194億擴大至390億，明年更達431億；高雄統籌分配款增幅全國最低；計畫型補助從498億降至334億，明年僅剩210億，捷運補助更短缺136億。國民黨重北輕南，讓台北吃滿漢全席、高雄只能吃白粥，還要高雄人感謝，高雄人絕不接受。他指出證明柯志恩心中只有黨意，沒有高雄利益。賴瑞隆提出「產業第一、南方第一國際門戶、幸福第一」三大承諾，推動半導體、AI應用、國家校際人才中心，與民間成立產業升級基金，帶動百業共好；加速捷運、國道及高屏交通建設，推動24小時海上新機場；提高生育補助至5萬元、0至6歲每月加碼1,000元，擴充公托、長照與延托服務，打造國際級幸福城市。賴瑞隆也感謝市長陳其邁、公務同仁及每位認真打拚的市民，成就今天精彩的高雄，喊話「我們絕對不只87分啦！」展現對百工百業成就高雄的致敬。針對未來用人的提問，賴瑞隆也強調「用人唯才、專業優先」。他指出，三位市長一棒接一棒，讓文化沙漠蛻變為文化綠洲、鐵鏽之都轉型科技重鎮、工業港都躍升國際城市；自己早已參與其中，有信心接下關鍵第四棒，強調高雄給他的栽培，會用一生回報；高雄交付的責任，會用全部力量承擔。他雖然不是最有趣的政治人物，但要求自己要成為最努力、最值得信賴的人。賴瑞隆表示，因為有市民的作伙，大家充滿信心，但絕不能過度樂觀，每張選票都關係城市未來。他也引用知名主持人的近期名言「不需要管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏，當你把票投給你想要的生活方式，你就贏了。」呼籲11月28日支持5號賴瑞隆及民進黨議員候選人，讓高雄人共同守護二十多年來得來不易的城市光榮，為高雄寫下嶄新黃金十年。賴瑞隆也針對明（31）日即將舉辦的台北市長候選人政見辯論會，向好戰友沈伯洋獻上來自南方的祝福，盼讓高雄、台北共同引領台灣持續進步發展，打造美好未來。