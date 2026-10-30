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高雄市長電視辯論會今（30）日登場，國民黨高雄市長候選人柯志恩發表最新施政藍圖。面對對手質疑，柯志恩正面擊回，拋出成立「兩大辦公室」與「三大行動方案」，強調市長不僅要能「興利」，更要敢於「揭弊」。另外談到最新民調兩人支持度只差0.1%，柯志恩表示，在綠大於藍的高雄選民結構中，兩人支持度能僅差0.1%，代表中間選民對她的高度肯定。會後聯訪時，柯志恩坦言結論階段選擇「真情演出」，主因是對手不斷散播不實資訊欺騙高雄市民並避談收受光電集團與詐騙集團政治獻金，及後援會、基金會用人的品德爭議，她決定直接向市民說清楚，表現交由市民打分數。柯志恩感性表示，四年前挫敗後她選擇留在高雄安身立命，她強調「四年前鄉親沒放棄我，四年後我也絕不放棄高雄。」針對高雄人口流失與區域不均，她承諾上任第一個月成立兩個辦公室，包括「反霸凌辦公室」（宣示校園職場零霸凌）與「高高平等辦公室」（深化區域整合）；並推出「傳統產業振興經濟」（鏈結科技協助傳產升級）、「交通陸空大進擊」（推動國道雙層高架、環城快速道路與大港24小時機場計畫）及「開發205兵工廠」（打造比擬台北信義區的三代共好示範區）三大行動方案。並承諾用四年時間，兌現她提出的政見。在媒體提問環節，談及家人，柯志恩強調她的兒子與先生，都服完兵役後才出國，重申全家都以中華民國為榮，強調「她的立場就是高雄立場、台灣立場、中華民國立場。」另外針對《財劃法》，她澄清修法後高雄統籌分配款增加，陳其邁市長才有餘力作國中小營養午餐免費與敬老卡點數加碼等政策，抨擊對手賴瑞隆，不要當著全國觀眾面前造謠。而在候選人交叉詰問與結論時，柯志恩批評對手賴瑞隆長期聽從黨意、以及後援會與基金會用人具爭議性，並強調自己積極舉發美濃大峽谷、和山光電場等破壞土地的弊案，才是真正守護高雄。她感性表示，自己是懷抱媽媽的心情與南部孩子的鄉情回到高雄，不會被派系綁架，會真正帶領高雄走向世界。