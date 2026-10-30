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▲對不同人生經歷的車手而言，環島有著不同的意義，卻有相同的突破自我。（圖/ 錠嵂保經提供）

錠嵂保險經紀人第十八屆藍鵲自行車隊10月21日啟程，43名車手展開9天環台旅程，另有168名挑戰組車手接力騎乘台灣西半部，共211人參與，途中也走訪台東公益據點，關懷當地孩童。這趟旅程承載不同的人生目標，有人為六十歲留下紀念，有人想讓孩子看見追夢的行動。年屆六十歲的成員，以單車環島紀念一甲子；一名育有4個孩子的父親，希望透過親身實踐，讓孩子看見勇敢追夢的力量。另有成員接棒去年參加環島的太太，讓夫妻先後完成挑戰，延續共同的單車故事。藍鵲自行車隊成立於2005年，以台灣藍鵲為名，強調團隊互助。錠嵂表示，長途騎乘除了考驗體力，也仰賴成員彼此照應，以及沿途接風單位的支援，讓不同世代的夥伴在旅程中交流經驗、相互鼓勵。車隊也將公益行動納入環島行程，途中前往台東南迴促進關懷服務協會「方舟教室」，透過交流與陪伴，關心當地孩子的生活，讓單車旅程連結在地服務。迎接成立41週年，錠嵂表示，希望藉由車隊活動，鼓勵成員在工作之外兼顧生活與健康，也將保險所重視的愛與責任延伸至社會關懷，以實際行動支持有需要的人。除單車活動外，錠嵂也依不同職涯階段提供培育方案，涵蓋大學世代、轉業者、壯世代及同業人才，透過專業訓練、數位工具與組織經營資源，協助成員發展職涯。