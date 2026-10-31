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什麼是NBA盃？為什麼要打？

2026年

NBA盃轉播在哪看？

2026年NBA盃有哪些新賽制？

2026年NBA盃分組名單一次看

2026年NBA盃完整賽程！小組賽、淘汰賽時間整理

NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡

NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布

歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃

▲備受矚目的NBA盃今（31）日正式點燃戰火。（圖／取自NBA官方X）

什麼是NBA盃？為什麼要打？

本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。

2026年

NBA盃轉播在哪看？

轉播平台 收看管道 備註說明 緯來體育台 有線電視 72 台

緯來體育台官網

緯來電視網 App / YouTube 提供NBA盃及相關賽事轉播。 NBA League Pass NBA App

NBA 官方網站串流 官方付費訂閱平台，可收看包含NBA盃在內的全場次完整賽事。

2026年NBA盃有哪些新賽制？

本屆賽事的主要調整可整理如下：

🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。

🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。

🔥小組賽與晉級制度：不變

🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。

2026年NBA盃分組名單一次看

東區 A 組 (East Group A) 東區 B 組 (East Group B) 東區 C 組 (East Group C) 多倫多暴龍 (Toronto Raptors) 紐約尼克 (New York Knicks) 波士頓塞爾提克 (Boston Celtics) 奧蘭多魔術 (Orlando Magic) 克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers) 亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks) 密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks) 印第安納溜馬 (Indiana Pacers) 夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets) 底特律活塞 (Detroit Pistons) 邁阿密熱火 (Miami Heat) 芝加哥公牛 (Chicago Bulls) 布魯克林籃網 (Brooklyn Nets) 費城76人 (Philadelphia 76ers) 華盛頓巫師 (Washington Wizards)

西區 A 組 (West Group A) 西區 B 組 (West Group B) 西區 C 組 (West Group C) 丹佛金塊 (Denver Nuggets) 奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder) 聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs) 休士頓火箭 (Houston Rockets) 明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves) 洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers) 鳳凰城太陽 (Phoenix Suns) 洛杉磯快艇 (LA Clippers) 波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers) 達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) 紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans) 金州勇士 (Golden State Warriors) 猶他爵士 (Utah Jazz) 曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies) 沙加緬度國王 (Sacramento Kings)

▲2026年NBA盃小組賽分組一覽。（圖／取自NBA官方X） 2026年NBA盃完整賽程！小組賽、淘汰賽時間整理



日期（美國時間） 賽事階段 場次 / 說明 比賽地點 10月30日（週五） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月6日（週五） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月13日（週五） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月20日（週五） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月24日（週二） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月25日（週三） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 11月27日（週五） 小組賽 各小組賽事 各參賽球隊主場 12月4日（週五） 八強賽 單淘汰賽（共 2 場） 種子排名較高球隊主場 12月5日（週六） 八強賽 單淘汰賽（共 2 場） 種子排名較高球隊主場 12月8日（週二） 準決賽 單淘汰賽（第 1 場或全部場次） 分區排名較高球隊主場 12月9日（週三） 準決賽 單淘汰賽（依賽程安排彈性調整） 分區排名較高球隊主場 12月11日（週五） 冠軍戰 總冠軍賽（爭奪冠軍金盃） 印第安納州印第安納波利斯

欣克爾球館（Hinkle Fieldhouse）

NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡

6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。

🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。

NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布

球隊晉級階段 每名球員獎金 晉級八強賽 53,093美元 晉級準決賽 106,187美元 晉級冠軍戰 212,373美元 奪得NBA盃冠軍 530,933美元

歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃

2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍

2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠

2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠

備受矚目的NBA盃今（31）日正式點燃戰火。自2023年聯盟首創此項賽事以來，湖人、公鹿與尼克曾先後舉起冠軍金盃，其中衛冕軍紐約尼克更在去年締造了「同季勇奪NBA盃與總冠軍」的歷史傳奇。今年，全聯盟30支球隊再次全員出擊，在例行賽期間為金盃與獎金發起衝擊，且伴隨聯盟今年推出的多項全新重磅變革，賽事話題性與熱度更勝以往。究竟NBA盃是什麼？《NOWNEWS》為讀者整理NBA盃必知的賽程、分組以及晉級模式。為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。​​​​​​​2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。NBA盃小組賽結束後，將有8支球隊晉級淘汰賽，組成方式如下。晉級後將採單淘汰制，八強賽、準決賽及冠軍戰一路決勝負，輸球的球隊便會失去爭奪當屆NBA盃冠軍的機會。除了爭奪冠軍榮耀，NBA盃也提供球員額外的獎金誘因。2026年賽事的正式獎金金額尚未公布，但依照2025年NBA盃的獎金制度，球員可根據球隊晉級階段獲得不同金額。以下是2025年的NBA盃獎金。NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。