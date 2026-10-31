備受矚目的NBA盃今（31）日正式點燃戰火。自2023年聯盟首創此項賽事以來，湖人、公鹿與尼克曾先後舉起冠軍金盃，其中衛冕軍紐約尼克更在去年締造了「同季勇奪NBA盃與總冠軍」的歷史傳奇。今年，全聯盟30支球隊再次全員出擊，在例行賽期間為金盃與獎金發起衝擊，且伴隨聯盟今年推出的多項全新重磅變革，賽事話題性與熱度更勝以往。究竟NBA盃是什麼？《NOWNEWS》為讀者整理NBA盃必知的賽程、分組以及晉級模式。
🌀本文重點摘要
🔥什麼是NBA盃？為什麼要打？
🔥2026年NBA盃轉播在哪看？
🔥2026年NBA盃有哪些新賽制？
🔥2026年NBA盃分組名單一次看
🔥2026年NBA盃完整賽程！小組賽、淘汰賽時間整理
🔥NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡
🔥NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布
🔥歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
什麼是NBA盃？為什麼要打？
為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。
分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。
2026年NBA盃轉播在哪看？
2026年NBA盃有哪些新賽制？
2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。
NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。
至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。
本屆賽事的主要調整可整理如下：
🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。
🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。
🔥小組賽與晉級制度：不變
🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。
2026年NBA盃分組名單一次看
東區
西區
2026年NBA盃完整賽程！小組賽、淘汰賽時間整理
NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡
NBA盃小組賽結束後，將有8支球隊晉級淘汰賽，組成方式如下。晉級後將採單淘汰制，八強賽、準決賽及冠軍戰一路決勝負，輸球的球隊便會失去爭奪當屆NBA盃冠軍的機會。
🔥6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。
🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。
NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布
除了爭奪冠軍榮耀，NBA盃也提供球員額外的獎金誘因。2026年賽事的正式獎金金額尚未公布，但依照2025年NBA盃的獎金制度，球員可根據球隊晉級階段獲得不同金額。以下是2025年的NBA盃獎金。
歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。
2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍
NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。
2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠
2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。
2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠
2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。
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🔥什麼是NBA盃？為什麼要打？
🔥2026年NBA盃轉播在哪看？
🔥2026年NBA盃有哪些新賽制？
🔥2026年NBA盃分組名單一次看
🔥2026年NBA盃完整賽程！小組賽、淘汰賽時間整理
🔥NBA盃如何晉級？8隊爭冠、6組第一加2支外卡
🔥NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布
🔥歷屆NBA盃冠軍回顧！湖人、公鹿、尼克曾捧起獎盃
為了為漫長的NBA季初賽程注入季後賽等級的張力，NBA官方推出「NBA盃」賽制。本屆賽事同樣由全聯盟30支球隊全數參戰，將兩區依戰績抽籤分成6個小組，並在指定的時間進行單循環賽。除冠軍戰之外的所有場次均直接計入例行賽戰績，絕不增加球員額外負擔。
分組第一名與外卡共8隊晉級淘汰賽後將一戰定生死，一路爭奪至中立場地的總冠軍賽。這項兼具商業效益與視覺創新的競賽，更祭出每人高達50萬美元的高額冠軍獎金誘惑，不僅讓年輕與底薪球員拚勁爆發，更成功大幅拉升了11、12月例行賽的收視與話題討論度。
2026年NBA盃轉播在哪看？
|轉播平台
|收看管道
|備註說明
|緯來體育台
|
有線電視 72 台
|提供NBA盃及相關賽事轉播。
|NBA League Pass
|
NBA App
|官方付費訂閱平台，可收看包含NBA盃在內的全場次完整賽事。
2026年NBA盃最重要的變化，在於淘汰賽階段的比賽場地。過去3屆賽事的準決賽及冠軍戰都在拉斯維加斯的T-Mobile Arena舉行，該場館也是NHL球隊維加斯金騎士隊的主場。
NBA決定從2026年開始調整賽事場地安排。準決賽將改在各區排名較高的球隊主場舉行，讓球隊能夠在熟悉的環境中出賽，也希望藉由主場球迷的支持，進一步提升NBA盃淘汰賽的競爭氣氛。
至於冠軍戰，則繼續採取中立場地制，但本屆不再前往拉斯維加斯，而是移師印第安納州印第安納波利斯的欣克爾球館。欣克爾球館是巴特勒大學鬥牛犬隊的主場，以悠久歷史聞名，場館容量約9100人，不到過去T-Mobile Arena的一半。
本屆賽事的主要調整可整理如下：
🔥準決賽場地：改由各區種子排名較高的球隊主場承辦。
🔥冠軍戰場地：移師印第安納波利斯欣克爾球館。
🔥小組賽與晉級制度：不變
🔥例行賽計算方式：除冠軍戰外，相關比賽均計入例行賽戰績與個人數據。
東區
|東區 A 組 (East Group A)
|東區 B 組 (East Group B)
|東區 C 組 (East Group C)
|多倫多暴龍 (Toronto Raptors)
|紐約尼克 (New York Knicks)
|波士頓塞爾提克 (Boston Celtics)
|奧蘭多魔術 (Orlando Magic)
|克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers)
|亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks)
|密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks)
|印第安納溜馬 (Indiana Pacers)
|夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets)
|底特律活塞 (Detroit Pistons)
|邁阿密熱火 (Miami Heat)
|芝加哥公牛 (Chicago Bulls)
|布魯克林籃網 (Brooklyn Nets)
|費城76人 (Philadelphia 76ers)
|華盛頓巫師 (Washington Wizards)
|西區 A 組 (West Group A)
|西區 B 組 (West Group B)
|西區 C 組 (West Group C)
|丹佛金塊 (Denver Nuggets)
|奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder)
|聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs)
|休士頓火箭 (Houston Rockets)
|明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves)
|洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers)
|鳳凰城太陽 (Phoenix Suns)
|洛杉磯快艇 (LA Clippers)
|波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers)
|達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks)
|紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans)
|金州勇士 (Golden State Warriors)
|猶他爵士 (Utah Jazz)
|曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies)
|沙加緬度國王 (Sacramento Kings)
|日期（美國時間）
|賽事階段
|場次 / 說明
|比賽地點
|10月30日（週五）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月6日（週五）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月13日（週五）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月20日（週五）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月24日（週二）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月25日（週三）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|11月27日（週五）
|小組賽
|各小組賽事
|各參賽球隊主場
|12月4日（週五）
|八強賽
|單淘汰賽（共 2 場）
|種子排名較高球隊主場
|12月5日（週六）
|八強賽
|單淘汰賽（共 2 場）
|種子排名較高球隊主場
|12月8日（週二）
|準決賽
|單淘汰賽（第 1 場或全部場次）
|分區排名較高球隊主場
|12月9日（週三）
|準決賽
|單淘汰賽（依賽程安排彈性調整）
|分區排名較高球隊主場
|12月11日（週五）
|冠軍戰
|總冠軍賽（爭奪冠軍金盃）
|
印第安納州印第安納波利斯
NBA盃小組賽結束後，將有8支球隊晉級淘汰賽，組成方式如下。晉級後將採單淘汰制，八強賽、準決賽及冠軍戰一路決勝負，輸球的球隊便會失去爭奪當屆NBA盃冠軍的機會。
🔥6支分組第一：東、西區各3組的第一名球隊。
🔥2支外卡球隊：東、西區各選出1支符合資格的最佳小組第二名球隊。
NBA盃冠軍獎金有多少？2026年金額尚未公布
除了爭奪冠軍榮耀，NBA盃也提供球員額外的獎金誘因。2026年賽事的正式獎金金額尚未公布，但依照2025年NBA盃的獎金制度，球員可根據球隊晉級階段獲得不同金額。以下是2025年的NBA盃獎金。
|球隊晉級階段
|每名球員獎金
|晉級八強賽
|53,093美元
|晉級準決賽
|106,187美元
|晉級冠軍戰
|212,373美元
|奪得NBA盃冠軍
|530,933美元
NBA盃自2023年創辦以來，已經產生3支冠軍球隊，分別是洛杉磯湖人隊、密爾瓦基公鹿隊及紐約尼克隊。
2023年NBA盃：湖人奪下首屆冠軍
NBA於2023年首次推出季中錦標賽，當時賽事名稱為「季中錦標賽」，最後由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人隊奪冠。湖人在冠軍戰面對印第安納溜馬隊，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出41分、20籃板的驚人表現，以123：109擊敗對手，捧起首屆NBA盃冠軍。
2024年NBA盃：公鹿擊敗雷霆奪冠
2024年NBA盃由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的密爾瓦基公鹿隊奪冠。在冠軍賽以97：81擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，成功捧起獎盃。
2025年NBA盃：尼克擊敗馬刺奪冠
2025年NBA盃冠軍由紐約尼克隊拿下。值得一提的是，尼克在2025年NBA盃奪冠後，於2026年再度拿下NBA總冠軍，成為NBA歷史上首支在同一個賽季先後贏得NBA盃與NBA總冠軍的球隊，也讓NBA盃的競爭價值再添話題。