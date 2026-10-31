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眼前出現黑點、細線或蜘蛛網般的漂浮影像，不少人以為只是眼睛老化。台南信合美眼科診所醫師胡毓真提醒，飛蚊症多與玻璃體退化有關，但若短時間內數量暴增，伴隨閃光、視野缺損或黑幕遮蔽，應儘速就醫接受散瞳眼底檢查，釐清是否有視網膜裂孔或剝離。胡毓真表示，飛蚊症是視野中出現懸浮陰影的現象，常呈黑點、線條、棉絮或蜘蛛網狀。這些影像並非外界異物進入眼球，而是眼內玻璃體產生混濁或結構變化，光線通過時，陰影投射在視網膜上，讓人感覺有物體在眼前飄動。隨年齡增長，玻璃體逐漸液化、退化，許多人中年後開始察覺飛蚊症。她指出，這類生理變化難以完全預防，但不能自行認定所有飛蚊都是老化；過去沒有症狀，近期突然出現，也應安排眼科檢查，以免錯失黃金治療期。胡毓真提醒，尤其要留意三種變化：原本零星的漂浮點突然大量增加，甚至像墨汁散開或黑煙籠罩；眼前反覆出現閃電、相機閃光般的亮光；以及周邊視野像被布簾遮住，或某一側視野缺失。這些情況可能與玻璃體牽引視網膜、視網膜裂孔或剝離有關，須立即就醫評估。飛蚊症的處置重點是先確認成因。胡毓真表示，若經詳細檢查，確認僅為單純玻璃體退化、視網膜沒有異常，通常不需特殊治療，部分患者會隨時間逐漸適應，仍須依醫囑追蹤。若發現視網膜裂孔，醫師會依裂孔位置、型態及相關風險，評估是否需要雷射等治療；若已有視網膜剝離或玻璃體出血，則須依病情決定後續處置。她也提醒，高度近視、曾有眼部外傷或相關眼疾家族史者，應依眼科醫師建議定期檢查眼底。飛蚊症不一定代表嚴重眼疾，但突發或持續加重的變化不能輕忽，更不宜自行使用偏方，延誤檢查與治療。