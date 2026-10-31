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賴瑞隆緊咬「台北首都加3％」 柯志恩嗆：三讀版根本沒有

賴瑞隆批藍白害高雄補助大減 柯志恩怒駁

高雄市長首場辯論會昨（30）日晚上8點登場，民進黨候選人賴瑞隆緊咬《財劃法》猛攻對手、國民黨候選人柯志恩，質疑未替高雄爭取最大利益，不僅讓南北財源差距翻倍，計畫型補助款大幅縮水，在擔任智庫執行長時，提出「台北首都加3％」的法案。對此，柯志恩反嗆，智庫執行長有辦法做成這麼大的一個決定嗎？我已經公開反對，在討論的過程當中沒有「首都3%」這件事，三讀通過的版本也沒有。辯論會前，賴瑞隆就率先洩題，強調一定會鎖定財劃法跟柯志恩進行辯論，果不其然整場辯論中，從申論、媒體提問、交叉詰問、結論部分，每一環節幾乎都會討論到相關內容。賴瑞隆指控國民黨最初提出的財劃法版本中，有「台北首都加3%」的條文，是柯志恩在當智庫執行長時提出的。賴瑞隆強調，這是2024年 3月份國民黨提出來的版本，立法院的系統查得到這公文書。「我絕對不會像柯志恩委員一樣，明明知道黨不利於高雄還提出來」，他要求的是高雄的部分，「空污」比例計算要增加，所以有沒有心在高雄差很多。柯志恩火速反擊直問，國民黨後來所送出去的三讀的版本，什麼時候看過「首都加3%」？你從哪裡看到？她還是要強調那只是討論過程，而且後來已經公開反對，事實也證明三讀通過的版本並沒有這一項，所以不要當著全國的面來造謠。柯志恩反問賴瑞隆，智庫執行長有辦法做這麼大的一個決定嗎？你說你提出空污納入所謂《財劃法》裡，那你要算出比例，不能說沒算出比例，就告訴大家說你做了。那「普發一萬」非常受歡迎，這也是智庫提出來的，怎麼不說智庫執行長好棒棒？再次強調「犯罪要有動機，我幹嘛要刪高雄的預算？」面對柯志恩的回擊，賴瑞隆反嗆「如果你的心沒有在高雄、如果你的心只有黨意，如果你跟傅崐萁、跟翁曉玲都站在一起，連對抗他們的勇氣都沒有的話，那高雄人怎麼敢把票投給你？」並搬出數據表示，藍白惡修財劃法讓高雄計畫型補助款從去年的498億，降到334億，明年更只剩210億，捷運補助整整少了136億，不僅拖累建設，更影響270萬市民的權益。統籌分配款這個部分，為什麼對高雄非常不公平？把中央預算 3753 億拿之後，台北分走 416 億，而高雄只拿到 245 億。如果中央不要被分走這麼多錢，高雄一年至少可以分到 400 億。高雄分配的比例，六都最低 49%，「柯志恩就是走回了國民黨重北輕南」。柯志恩逮到機會再反擊，要賴瑞隆別再給社會大眾片面資訊，今年高雄統籌分配款比過去增加278 億。若不是行政院沒照「二次修法」的內容來執行一般性補助、計畫型補，高雄不會發生上述你說的狀況。如果我讓高雄損失200萬，那這次高雄市長陳其邁提出的追加預算包括營養午餐、敬老卡，這些錢從哪裡來？「不要當全國人的面來造謠。」為了把財劃法修法爭議說清楚，柯志恩直接放棄事前準備的結論稿，並把唯一準備的圖卡拿出來表示，從2025年到2027年，高雄的統籌分配款、財源是完全攀升，今年比過去增加了 278 億。即使被行政院苛扣，還是比過去多了58億，所以才會有營養午餐、敬老卡的福利出來。最後，柯志恩把砲口對準行政院，二次修法中，中央的636億一般性補助款要還給地方，計畫性補助款不能低於過去10年平均值，這些都是三讀通過的條例。但行政院完全不副署、不執行，民進黨在野的時候，不斷告訴大家要下放給地方，結果自己掌權時，事權、財源部分完全不放手。討論財劃法這件事情時，民進黨的委員哪一個提出版本來？你提出了個空污版，只有48 個字，沒有任何的比例問題，你就是敷衍了事。