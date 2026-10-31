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立法院長韓國瑜當年參選高雄市長時，提出建設「愛情摩天輪」的構想，遭外界議論。日前南下合體國民黨高雄市長候選人柯志恩時，也再度喊出「愛情摩天輪、萬里長城」等金句。民進黨候選人賴瑞隆在昨（30）日高雄市長辯論會上緊咬該話題喊話市民，高雄不需要這些，韓國瑜讓高雄人很傷心，因此兩年投三次票，改變自己的命運。對此，柯志恩表示，韓只不過是提出他其中的一個想法，高雄市民也用選票讓他反省，「路平、燈亮、水溝通，大家還不是津津樂道？」辯論會「結論」階段，賴瑞隆把握時間推薦自己，強調市政是一棒接一棒，柯志恩常說要翻轉高雄，但過去20年，這裡早就翻轉的更美更光榮，她不曾參與過去艱辛的轉變，現在卻唱衰高雄等她來拯救。「我們需要的不是愛情摩天輪，也不是萬里長城；我們更不接受心裡只有黨意的政治人物。」賴瑞隆指出：高雄人不是沒給國民黨機會，但是表現真的讓人很傷心，因此等不了四年，所以用短短兩年的時間勇敢的投了三次票，改變了自己的命運。「高雄給我的栽培，我會用一生來回報；高雄交給我的責任，我用全部的力量來承擔」，讓他承接關鍵的歷史一棒，帶高雄繼續進步向前。不知道是不是不忍韓國瑜被罵？柯志恩現場也反擊說，「我發現你對於韓國瑜有一個很大的心魔，他所講的每一件事情，你都要把它拿來做一個批判。」基本上能夠在愛河前做一個意象，結合婚紗、鑽石業者帶動整個商圈發展，請問何錯之有？韓國瑜不過提出他其中的一個想法。柯志恩認為，雖然韓國瑜在高雄的時間很短，但他也是市民一票票選出來的市長。高雄確實給了一個機會，但也用選票給了他反省的機會，既然韓國瑜已經淬鍊成另一個格局，就不要聽到他的名字就永遠在唱衰，好像他把人帶到一個什麼樣的境界。「路平、燈亮、水溝通，現在大家還不是津津樂道嗎？」