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▲中國社群上，出現關於鄧倫已婚的討論。（圖／翻攝自微博＠不眠飛行漫遊）

▲鄧倫（右）與Angelababy（左）拍戲期間，曾傳出車震緋聞，但雙方都出面否認。（圖／翻攝自微博＠我的真朋友）

中國男星鄧倫過去靠主演古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》爆紅，2019年與Angelababy（楊穎）合拍電視劇《我的真朋友》時，更傳出疑似車震的烏龍緋聞，雙方隨後出面否認並提告造謠者。而鄧倫的星運好景不常，在2022年爆出逃漏稅事件，被中共官方封殺，至今都未能復出拍戲，近日則被爆料早已低調結婚，娶回「家居業千金」成為豪門女婿。近日小紅書、微博上出現鄧倫結婚的相關討論，一名爆料者稱：「鄧倫結婚了，有人知道嗎？」並透露鄧倫娶的是一名家居業千金，是圈外的「白富美」。更有人言之鑿鑿稱就是「顧氏家居」的千金，還有人表示已經看過雙方的婚紗照，但相關說法並未得到鄧倫或是女方的回應，也沒有證據可以證實鄧倫已婚。儘管一切都只是捕風捉影，但鄧倫結婚一事，仍備受討論，粉絲看了也紛紛留言：「都退圈了，結婚不是很正常嗎」、「反正也拍不了戲，當豪門贅婿剛好」、「根本就沒證據的事，也能吵成這樣子，大家無不無聊」、「我不在乎他啥時結婚，只在乎他還能不能拍戲了，千金可以幫助他拯救事業嗎？」鄧倫2018年靠著和楊紫主演的古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》紅遍兩岸，人氣大暴漲，怎知在2022年就被上海市稅務局第四稽查局發布通報，稱他於2019年至2020年期間，透過虛假申報的方式逃漏稅，偷逃個人所得稅4765.82萬元人民幣（約新台幣2.3億元），最終，稅務部門對其追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元人民幣（約合4.7億新台幣）。鄧倫隨後也被中國官方監管機構定性為違法失德藝人，儘管他發布道歉聲明，仍在業界遭到全面封殺，喪失寶格麗（Bulgari）等多個大牌代言，電視劇《香蜜沉沉燼如霜》、《一千零一夜》也把他從演出名單除名，已排期或待播的作品則全數無限期擱置，鄧倫就這樣被封殺至今，已沉寂4年了。