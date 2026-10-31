今（31）日晨間平地最低溫下探 15.7 度！受東北季風影響，大台北東側與東半部偶有短暫雨，西半部維持晴朗穩定。氣象專家吳德榮示警，未來一週東北季風呈現「3 天一小波」型態，下週將有兩波變天降溫接力南下；至於減弱為中颱的「煙花」，下週二將大迴轉北上，對台灣無直接威脅。
🟡今北東偶雨西半晴朗，早晚偏涼日夜溫差大
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機專欄」表示，今日受東北季風影響，迎風面大台北東側與東半部轉偶有局部短暫雨，西半部則晴朗穩定；北台灣白天舒適，中南部白天微熱，各地早晚偏涼。今日各地氣溫：北部 18 至 29 度、中部 18 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 18 至 32 度。今晨平地最低溫出現在新竹關西僅 15.7 度，新北石碇亦測得 17.5 度，日夜溫差相當明顯。氣象署補充，今晚起季風暫時減弱，但北部海面與台灣海峽風力偏強，陣風仍可達 8 至 9 級，船隻作業須注意。
🟡下週兩波冷空氣接力，週一晚與週五轉濕涼
針對未來一週天氣走勢，吳德榮指出東北季風呈現「3 天一小波」的快速更迭規律。明日至下週一（11 月 1、2 日）東北季風減弱，氣溫逐日回升、水氣偏少。隨後下週將迎來兩波東北季風接力：第一波預計於下週一晚起至週二（3 ）南下，迎風面轉雨且北台灣氣溫略降；週三、四短暫好轉後，下週五（6 ）第二波冷空氣接力報到，降溫強度預估比前波更強，北台灣將再度轉為濕涼。
🟡中颱煙花北轉大迴轉，對台無威脅防長浪襲
熱帶系統動態方面，中央氣象署觀測指出，第 30 號颱風「煙花」已於今日凌晨 2 時減弱為中度颱風，目前位於關島北方海面。吳德榮分析，因太平洋高壓減弱、導引氣流不明顯，煙花颱風目前呈現減速打轉態勢；明日起高壓增強將先偏西移動，下週二起則順應導引氣流朝北北東進行「大迴轉」，預計 5 天後撲向日本南方海面並逐漸減弱變性，對台灣無直接影響。不過氣象署特別提醒，明日起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島容易出現長浪，民眾前往海邊活動請注意安全。
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氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機專欄」表示，今日受東北季風影響，迎風面大台北東側與東半部轉偶有局部短暫雨，西半部則晴朗穩定；北台灣白天舒適，中南部白天微熱，各地早晚偏涼。今日各地氣溫：北部 18 至 29 度、中部 18 至 33 度、南部 20 至 34 度、東部 18 至 32 度。今晨平地最低溫出現在新竹關西僅 15.7 度，新北石碇亦測得 17.5 度，日夜溫差相當明顯。氣象署補充，今晚起季風暫時減弱，但北部海面與台灣海峽風力偏強，陣風仍可達 8 至 9 級，船隻作業須注意。
針對未來一週天氣走勢，吳德榮指出東北季風呈現「3 天一小波」的快速更迭規律。明日至下週一（11 月 1、2 日）東北季風減弱，氣溫逐日回升、水氣偏少。隨後下週將迎來兩波東北季風接力：第一波預計於下週一晚起至週二（3 ）南下，迎風面轉雨且北台灣氣溫略降；週三、四短暫好轉後，下週五（6 ）第二波冷空氣接力報到，降溫強度預估比前波更強，北台灣將再度轉為濕涼。
🟡中颱煙花北轉大迴轉，對台無威脅防長浪襲
熱帶系統動態方面，中央氣象署觀測指出，第 30 號颱風「煙花」已於今日凌晨 2 時減弱為中度颱風，目前位於關島北方海面。吳德榮分析，因太平洋高壓減弱、導引氣流不明顯，煙花颱風目前呈現減速打轉態勢；明日起高壓增強將先偏西移動，下週二起則順應導引氣流朝北北東進行「大迴轉」，預計 5 天後撲向日本南方海面並逐漸減弱變性，對台灣無直接影響。不過氣象署特別提醒，明日起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島容易出現長浪，民眾前往海邊活動請注意安全。