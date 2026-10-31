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▲翁滋蔓留著招牌長捲髮，看起來甜美可愛。（圖／翻攝自翁滋蔓 Smire Tzymann臉書）

▲翁滋蔓身材依舊很纖細。（圖／翻攝自翁滋蔓 Smire Tzymann臉書）

昔日以「台大五姬」中「農推蔓」聞名的女星翁滋蔓，日前迎來40歲生日，她28日在社群平台曬出一系列慶生美照。保養得宜的翁滋蔓身穿一件黑色無袖洋裝，展現零死角的凍齡膚質還有窈窕曲線，外貌絲毫看不出歲月痕跡，吸引大批粉絲按讚，直呼她狀態絕佳、宛如少女，掀起熱烈討論。翁滋蔓28日迎來40歲生日，她在FB發文，分享慶生的美照。畫面中，只見翁滋蔓留著一頭招牌及腰長髮，身穿剪裁合身的黑色無袖洋裝，完美勾勒出纖細緊緻的身形；桌前則擺放著兩座鋪滿鮮果的精緻生日蛋糕，她頭戴小皇冠、閉眼雙手合十許願，在燭光下露出甜美燦笑，散發出滿滿青春活力與優雅氣質，絲毫未見熟齡痕跡。翁滋蔓也感性在貼文中寫道：「Happy birthday to me！最近慶生行程滿滿，吃了好多蛋糕，也許下了好多願望！大家貼心的祝福我都收到囉！謝謝你們這麼疼我，真的好幸福！」沉浸在溫馨氣氛中的她隨後也幽默打趣：「是說⋯接下來還有活動和定裝，希望造型師準備的衣服我還穿得下呀！」更俏皮笑稱自己「剛滿18歲，真的太開心了！愛你們喔」。翁滋蔓的慶生貼文曝光後，吸引眾多圈內外好友與網友湧入祝賀，就連國民黨副主席連勝文的妻子蔡依珊也現身留言送上祝福。粉絲也紛紛驚呼：「根本還是大學生」、「女神完全沒變」、「身材跟少女沒差別」，為她的凍齡美貌讚嘆不已。翁滋蔓當年自台灣大學生物產業傳播暨發展學系（前身為農業推廣學系）以第一名優異成績畢業，曾跨足主持、音樂及影視圈，演出《我的自由年代》、《終極舞班》等作品，並發行個人專輯《Love me》。近年雖然螢光幕前作品減少，但她依然積極經營生活與社群，這次大方分享邁入40歲的慶生美照，再次驚豔外界。