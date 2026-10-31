美國輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，身邊曾出現中國間諜的事件持續延燒，《華爾街日報》（WSJ）30日報導，不只美國的情報官員，就連台灣與新加坡政府，都曾調查涉案女子黃樂（Alice Huang）與中國的關係，甚至一度派出人員跟監。
報導引述知情人士指出，黃樂曾任新加坡資料中心業者「Megaspeed」的高階主管，協助輝達在亞洲建立資料中心，美國官員去年已認定，她涉嫌向中國政府傳遞資訊，並懷疑她可能已被中國情報機構招募。
台灣、新加坡曾派員跟監 黃樂一度消失在中國
報導引述知情人士透露，新加坡及台灣當局，都曾分別調查黃樂與中國的關係，調查期間甚至曾派出實地監控小組，對她進行跟監。
調查人員之所以提高警覺，與她和黃仁勳的密切往來有關。黃樂曾於2024年、2025年，在台北與黃仁勳出席同場商務聚會及晚宴。美方官員懷疑，她可能藉由與輝達執行長的接觸，取得該公司的發展計畫及商業資訊。
知情人士還透露，2024年底，當局開始對她進行監控後，她一度前往中國並消失一段時間，目前無法確認她的確切下落。
涉嫌協助AI晶片流向中國 美國司法部持續調查
除了情報疑雲，美國商務部早在2024年底便開始調查，黃樂曾任職的Megaspeed，疑似透過海外資料中心，將輝達AI晶片轉供中國企業，藉此規避美國出口管制，相關調查後來由美國司法部接手。
輝達否認機密外洩 中國駁斥間諜指控
對於相關指控，輝達發言人及黃仁勳本人都澄清，與黃樂的互動屬於正常商業往來，並無特殊之處，也不涉及輝達的商業機密，或是任何國家安全資訊。
中國駐美大使館則否認間諜指控，批評相關說法是在炒作「中國間諜論」。
台灣駐美代表處表示，不評論特定情報或國安事務。新加坡警方則證實，針對Megaspeed的調查仍在進行，但不願透露細節。
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台灣、新加坡曾派員跟監 黃樂一度消失在中國
報導引述知情人士透露，新加坡及台灣當局，都曾分別調查黃樂與中國的關係，調查期間甚至曾派出實地監控小組，對她進行跟監。
調查人員之所以提高警覺，與她和黃仁勳的密切往來有關。黃樂曾於2024年、2025年，在台北與黃仁勳出席同場商務聚會及晚宴。美方官員懷疑，她可能藉由與輝達執行長的接觸，取得該公司的發展計畫及商業資訊。
知情人士還透露，2024年底，當局開始對她進行監控後，她一度前往中國並消失一段時間，目前無法確認她的確切下落。
涉嫌協助AI晶片流向中國 美國司法部持續調查
除了情報疑雲，美國商務部早在2024年底便開始調查，黃樂曾任職的Megaspeed，疑似透過海外資料中心，將輝達AI晶片轉供中國企業，藉此規避美國出口管制，相關調查後來由美國司法部接手。
輝達否認機密外洩 中國駁斥間諜指控
對於相關指控，輝達發言人及黃仁勳本人都澄清，與黃樂的互動屬於正常商業往來，並無特殊之處，也不涉及輝達的商業機密，或是任何國家安全資訊。
中國駐美大使館則否認間諜指控，批評相關說法是在炒作「中國間諜論」。
台灣駐美代表處表示，不評論特定情報或國安事務。新加坡警方則證實，針對Megaspeed的調查仍在進行，但不願透露細節。