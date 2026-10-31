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邁阿密熱火隊傳奇巨星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）矗立在主場外的榮譽銅像，終於換上了全新面孔。兩年前熱火球團為這位帶領球隊奪下3座NBA總冠軍的隊史第一人揭幕雕像時，因雕像臉部神情僵硬扭曲且毫無韋德本人神韻，隨即遭到全美球迷與媒體鋪天蓋地的嘲弄與抨擊。如今熱火球團與韋德本人展現高度誠意，在日前悄悄封閉施工完成「換臉重塑」，並於美國時間週五正式向外界展示煥然一新的雕像面貌。這座坐落在熱火主場外的巨型銅像，日前被目擊以厚重的夾板木箱完全遮蔽，引發外界瘋傳熱火「疑似重作韋德雕像」。熱火官方於週五正式拆除圍板並在社群公布最新照片，證實雕像頭部已全面翻新，神情線條更加細緻傳神，徹底洗刷當初被笑稱「像恐怖片角色」的尷尬印記。韋德也在同日發表專文公開心路歷程，坦承自己親自點頭同意這項重塑計畫：「我問了自己一個很簡單的問題：『如果人們看著那張臉卻感受不到共鳴與連結，那我們為什麼不試著讓它變得更好？』所以我們認真傾聽了各界聲音，並與所有參與人員展開坦誠對話，最終大家一致同意對雕像的頭部做出調整。」這座雕像描繪的是2009年3月熱火在歷經雙度延長賽擊退芝加哥公牛隊時的歷史性瞬間——韋德飆進絕殺球後霸氣跳下記錄台，向全場球迷振臂怒吼「這是我的地盤（This is my house）」。兩年前揭幕時，雕像的身體動態雖然完整重現當時的熱血，但過於抽象的面容卻始終被外界視為美中不足的巨大遺憾。韋德特別在聲明中為原創藝術團隊說話，強調這次重塑並非抹煞創作者的付出：「這並不是要抹去已經完成的努力，更不是對投入才華與時間的藝術家不敬，而是關於『願意傾聽』。當一件作品對千千萬萬人所承載的意義遠大於你個人時，你必須保持足夠開放的心胸去重新審視它。」身為籃球名人堂成員與熱火隊史圖騰，韋德深情表示，邁阿密這座城市值得在仰望這座雕像時，重新感受到那個夜晚沸騰的能量，球迷更應該在那個歷史時刻看見自己的熱情與信仰。韋德最後寫道：「我們傾聽、重新動工，並完成了這次調整。我希望大家現在看到這座雕像時，能看到一個更像真實的我；但更重要的是，我希望大家能從中看見你們自己。因為雖然刻畫的是我的模樣，但這裡永遠都是屬於『我們』的地盤。」