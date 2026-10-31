輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身邊疑似出現中國情報人員，引發外界關注。美國《紐約郵報》（New York Post）進一步追查這名中國籍女子黃樂（Alice Huang）的背景，發現她的網路履歷相當驚人，不僅自稱曾任中國《中央電視台》（CCTV）、《湖南衛視》記者，還曾在匯豐銀行（HSBC）及中信證券任職。不過，外媒實際向相關機構查證，卻發現部分經歷存在疑點。
自稱央視、湖南衛視記者 電視台主管：沒聽過她
《紐約郵報》查閱中國私募基金資料庫「私募排排網」（Simuwang），發現一份以黃樂為名的基金經理人履歷，列出她曾在《湖南衛視》及《央視》擔任新聞記者，累積4年媒體工作經驗，之後轉往金融業發展。
履歷還顯示，她曾任匯豐私人銀行部門總裁助理，以及中信證券證券業務副總裁，後來成為上海和熙投資管理公司的執行董事及基金經理，金融業資歷達8年。
不過，《紐約郵報》向《湖南衛視》查證時，一名不願具名的主管表示：「我從沒聽過她」，並指出如果她真的曾在電視台擔任記者，通常應該能在公司網站找到相關資料。
《紐約郵報》進一步查閱《湖南衛視》及《央視》網站，也都找不到黃樂擔任記者的相關資料。至於匯豐銀行及中信證券，則未回覆查證要求。
曾任職中國政府持股企業 轉戰新加坡晶片產業
報導也追查黃樂的投資背景，她曾任職的新加坡資料中心業者「Megaspeed」，最初是中國網路遊戲公司「第七大道」（7Road）的新加坡分支機構，而「第七大道」部分股權，是由中國中央及地方政府持有。
此外，黃樂任職的上海和熙投資也曾投資「第七大道」，顯示她的商業活動與中國資本有所連結。
更受關注的是，Megaspeed透過馬來西亞關係企業，大量採購輝達AI晶片，該公司在2024年6月至2026年2月間，至少購買了48億美元的輝達設備。
Megaspeed並非中國企業，所以能取得部分受到美國出口管制的高階晶片，但它將運算能力出租給阿里巴巴等中國企業，引發晶片是否透過海外資料中心、流向中國的疑慮。
進口13.6萬顆GPU 輝達查核卻只找到數千顆
另一項引人關注的細節，是Megaspeed進口的晶片數量，似乎與實際查核結果出現落差。
《紐約郵報》引述《彭博社》報導指出，截至2025年11月，Megaspeed已進口約13.6萬顆輝達GPU，但輝達查核人員在其資料中心只找到數千顆最新型晶片，其餘晶片的流向受到質疑。
美國商務部曾調查Megaspeed是否協助，將受出口管制的晶片轉運至中國，並於2026年將調查結果交給司法部。新加坡當局也曾在2025年約談黃樂，但最後未予起訴便讓她離開。
對此，中國駐美大使館則反駁相關指控，批評外界炒作所謂的「中國間諜論」。Megaspeed則曾向《紐約時報》表示，已聘請外部律師，也會配合相關調查。
至於黃樂本人，目前外媒無法取得她的回應。這起事件，除了讓她過往履歷受到檢視，也讓輝達高階AI晶片，是否透過海外資料中心流向中國的問題，再度成為美中科技戰的焦點。
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《紐約郵報》查閱中國私募基金資料庫「私募排排網」（Simuwang），發現一份以黃樂為名的基金經理人履歷，列出她曾在《湖南衛視》及《央視》擔任新聞記者，累積4年媒體工作經驗，之後轉往金融業發展。
履歷還顯示，她曾任匯豐私人銀行部門總裁助理，以及中信證券證券業務副總裁，後來成為上海和熙投資管理公司的執行董事及基金經理，金融業資歷達8年。
不過，《紐約郵報》向《湖南衛視》查證時，一名不願具名的主管表示：「我從沒聽過她」，並指出如果她真的曾在電視台擔任記者，通常應該能在公司網站找到相關資料。
《紐約郵報》進一步查閱《湖南衛視》及《央視》網站，也都找不到黃樂擔任記者的相關資料。至於匯豐銀行及中信證券，則未回覆查證要求。
曾任職中國政府持股企業 轉戰新加坡晶片產業
報導也追查黃樂的投資背景，她曾任職的新加坡資料中心業者「Megaspeed」，最初是中國網路遊戲公司「第七大道」（7Road）的新加坡分支機構，而「第七大道」部分股權，是由中國中央及地方政府持有。
此外，黃樂任職的上海和熙投資也曾投資「第七大道」，顯示她的商業活動與中國資本有所連結。
更受關注的是，Megaspeed透過馬來西亞關係企業，大量採購輝達AI晶片，該公司在2024年6月至2026年2月間，至少購買了48億美元的輝達設備。
Megaspeed並非中國企業，所以能取得部分受到美國出口管制的高階晶片，但它將運算能力出租給阿里巴巴等中國企業，引發晶片是否透過海外資料中心、流向中國的疑慮。
進口13.6萬顆GPU 輝達查核卻只找到數千顆
另一項引人關注的細節，是Megaspeed進口的晶片數量，似乎與實際查核結果出現落差。
《紐約郵報》引述《彭博社》報導指出，截至2025年11月，Megaspeed已進口約13.6萬顆輝達GPU，但輝達查核人員在其資料中心只找到數千顆最新型晶片，其餘晶片的流向受到質疑。
美國商務部曾調查Megaspeed是否協助，將受出口管制的晶片轉運至中國，並於2026年將調查結果交給司法部。新加坡當局也曾在2025年約談黃樂，但最後未予起訴便讓她離開。
對此，中國駐美大使館則反駁相關指控，批評外界炒作所謂的「中國間諜論」。Megaspeed則曾向《紐約時報》表示，已聘請外部律師，也會配合相關調查。
至於黃樂本人，目前外媒無法取得她的回應。這起事件，除了讓她過往履歷受到檢視，也讓輝達高階AI晶片，是否透過海外資料中心流向中國的問題，再度成為美中科技戰的焦點。