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底特律老虎隊在2026年世界大賽剛落幕之際火速出招，以現金為代價向波士頓紅襪隊交易換來25歲的台灣內野手鄭宗哲，完成球隊今年休賽季的第一筆球員異動。針對這筆低調卻精準的陣容補強，美國權威體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）撰文給予高度肯定，直言老虎隊做了一筆極具性價比的好交易，盛讚鄭宗哲具備內野多守位彈性與「零失誤」的二壘防守功力，完全符合老虎隊防守體系的建軍需求！《運動畫刊》專欄作家敏切拉（Dominic Minchella）撰文指出，這筆交易雖然不是重磅重擊，但完美呼應了老虎隊棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）先前所坦言的痛點——球隊中線防守深度極度不足。鄭宗哲具備鎮守游擊、二壘與三壘的全能身手，對於一向重視防守靈活性與多守位輪替的老虎總教練辛區（A.J. Hinch）而言，無疑是天籟之音。報導特別點出，鄭宗哲的防守特點完全貼合老虎隊目前的防守藍圖。2026年賽季，鄭宗哲在游擊防區雖出現6次失誤，但在二壘防區的守備演出卻是無懈可擊的「零失誤」，這極可能成為老虎教練團未來對他的主要定位。現年25歲的鄭宗哲近年已陸續在大聯盟嶄露頭角，2025年在匹茲堡海盜隊短暫出賽3場，2026年則披上紅襪戰袍出賽14場，並在6月底對決紐約洋基隊的紅襪生涯首秀中敲出大聯盟生涯首支二壘安打。在進攻端，《運動畫刊》分析鄭宗哲並非以長打重砲見長，本季在3A出賽295個打數敲出8發全壘打、30分打點與打擊率.241，累積12支二壘安打與4支三壘安打，並選到多達47次保送。更令人鼓舞的是，鄭宗哲的擊球控制能力正持續朝著正確方向邁進，整季吞下87次三振，相較於2024年的119次與2025年的101次三振呈現逐年大幅下降趨勢。雖然本季在大聯盟14場比賽吞下14K仍有修正空間，但他優異的選球眼與持續進步的揮棒控制，讓他具備擔任稱職替補打者的能力。值得注意的是，鄭宗哲目前已用罄小聯盟下放選擇權（Out of Options），這意味著老虎隊無法在不經過讓渡程序的情況下將他下放3A。在老虎隊內野防線面臨深度考驗的當下，《運動畫刊》評估鄭宗哲目前極具優勢直接進入老虎隊的大聯盟名單之中，真正獲得在大聯盟舞台穩定出賽的契機。特別是同胞戰友李灝宇在菜鳥球季的第二階段已展現出頂級的擊球接觸能力，如今加上防守穩健、選球細膩的鄭宗哲加盟，《運動畫刊》認為老虎隊成功以極低成本為內野中線增添了一道兼具防守安定感與戰術價值的保險，這筆休賽季開局交易有望為底特律帶來豐厚的回報。