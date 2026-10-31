勞保退休金該「按月領」還是「一次請領」最划算？隨民國 115 年起法定請領年齡調至 65 歲，勞動部解答老年給付 6 大問。許多民眾誤以為有「30 天猶豫期」，官方示警：能反悔的是「勞退」，「勞保」一經核付終身不得變更。勞動部整理 6 大 QA 關鍵，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看懂。
🟡請領方式分哪三種？年資滿15年月領年金
申請勞保老年給付主要分為三大途徑，依勞工離職退保時的年資與投保時間點劃分：
1. 老年年金給付（按月領取）：投保年資累計滿 15 年以上、且年滿法定請領年齡 65 歲者適用。
2. 老年一次金給付（一次性領取）：年滿法定請領年齡 65 歲，但投保年資累計未滿 15 年者適用。
3. 一次請領老年給付（一次性領取）：僅適用於民國 98 年 1 月 1 日勞保年金新制施行前已有保險年資者，且退保時符合舊制之年齡與年資規定。
🟡一次領還是月領划算？評估財務與健康狀況
月領或一次領沒有絕對的優劣，關鍵在於個人條件與風險承受度。勞動部建議評估四大指標：個人的退休資金缺口、家庭日常經濟負擔、是否有自主理財投資能力，以及個人與家族的健康長壽狀態。若缺乏穩健理財管道，按月領取年金通常能提供更長遠的基本生活安全感。
🟡能提早或是延後請領？增減金額最高達20%
勞保年資滿 15 年的勞工，可彈性選擇「提早領」或「延後領」年金，每提前或延後 1 年增減 4%，上限為 5 年（±20%）：
減給老年年金（提早領）：最多可提前 5 年請領，每提前 1 年減給 4%，提前滿 5 年給付金額將終身扣減 20%。
展延老年年金（延後領）：最多可延後 5 年請領，每延後 1 年增給 4%，延後滿 5 年給付金額終身增發 20%。
🟡投保年資中斷還能領？加計國保滿期雙重領
年資中斷多年不必焦慮！只要曾經投保過勞保，不論中斷時間多久，年資皆會終身保留，達法定請領年齡即可申領。若年滿 65 歲時勞保年資未滿 15 年，但中斷期間曾投保國民年金（國保），只要「勞保＋國保」合計年資滿 15 年，65 歲即可同時申請「勞保老年年金」與「國保老年年金」，享受雙重年金保障。
🟡領取後能反悔變更嗎？這條天條千萬不能犯
這正是申請退休金最容易踩雷的「不可逆天條」！許多民眾常把「勞保」與「勞退」混為一談：
勞退新制（雇主提繳 6% 個人專戶）：自 115 年 8 月起實施新制，首度增訂「30 天猶豫期」，勞工若選月退，在首次款項入帳 30 天內可反悔改為「一次領」。
勞保老年給付（政府社會保險）：完全沒有猶豫期！ 依《勞工保險條例》第 58 條規定，老年給付只要經勞保局審核通過並核付入帳，「一律不得再申請變更請領方式」。申請送件前務必登入勞保局 e 化系統試算金額，一旦款項進帳便無後悔機會。
🟡退休領完再工作能保？雇主應投保職災保險
若領取老年給付後再度重返職場，依規定不得再加保勞保普通事故保險。但為了維護中高齡勞工的職場安全，事業單位雇主依法仍須為其強制投保「勞工職業災害保險」（不論勞工年齡是否超過 65 歲），確保工作期間享有完整的職災醫療、傷病與失能保障。
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申請勞保老年給付主要分為三大途徑，依勞工離職退保時的年資與投保時間點劃分：
1. 老年年金給付（按月領取）：投保年資累計滿 15 年以上、且年滿法定請領年齡 65 歲者適用。
2. 老年一次金給付（一次性領取）：年滿法定請領年齡 65 歲，但投保年資累計未滿 15 年者適用。
3. 一次請領老年給付（一次性領取）：僅適用於民國 98 年 1 月 1 日勞保年金新制施行前已有保險年資者，且退保時符合舊制之年齡與年資規定。
月領或一次領沒有絕對的優劣，關鍵在於個人條件與風險承受度。勞動部建議評估四大指標：個人的退休資金缺口、家庭日常經濟負擔、是否有自主理財投資能力，以及個人與家族的健康長壽狀態。若缺乏穩健理財管道，按月領取年金通常能提供更長遠的基本生活安全感。
勞保年資滿 15 年的勞工，可彈性選擇「提早領」或「延後領」年金，每提前或延後 1 年增減 4%，上限為 5 年（±20%）：
減給老年年金（提早領）：最多可提前 5 年請領，每提前 1 年減給 4%，提前滿 5 年給付金額將終身扣減 20%。
展延老年年金（延後領）：最多可延後 5 年請領，每延後 1 年增給 4%，延後滿 5 年給付金額終身增發 20%。
🟡投保年資中斷還能領？加計國保滿期雙重領
年資中斷多年不必焦慮！只要曾經投保過勞保，不論中斷時間多久，年資皆會終身保留，達法定請領年齡即可申領。若年滿 65 歲時勞保年資未滿 15 年，但中斷期間曾投保國民年金（國保），只要「勞保＋國保」合計年資滿 15 年，65 歲即可同時申請「勞保老年年金」與「國保老年年金」，享受雙重年金保障。
🟡領取後能反悔變更嗎？這條天條千萬不能犯
這正是申請退休金最容易踩雷的「不可逆天條」！許多民眾常把「勞保」與「勞退」混為一談：
勞退新制（雇主提繳 6% 個人專戶）：自 115 年 8 月起實施新制，首度增訂「30 天猶豫期」，勞工若選月退，在首次款項入帳 30 天內可反悔改為「一次領」。
勞保老年給付（政府社會保險）：完全沒有猶豫期！ 依《勞工保險條例》第 58 條規定，老年給付只要經勞保局審核通過並核付入帳，「一律不得再申請變更請領方式」。申請送件前務必登入勞保局 e 化系統試算金額，一旦款項進帳便無後悔機會。
若領取老年給付後再度重返職場，依規定不得再加保勞保普通事故保險。但為了維護中高齡勞工的職場安全，事業單位雇主依法仍須為其強制投保「勞工職業災害保險」（不論勞工年齡是否超過 65 歲），確保工作期間享有完整的職災醫療、傷病與失能保障。